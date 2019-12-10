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Дешевле Крыма: теплое море на Новый год 

Рамблер 1 час назад
Почти все жители мегаполисов мечтают встретить Новый год в тепле на море. Пока одни считают кощунством праздники без снега, другие ищут дешевые туры, чтобы выбраться из холода. "Рамблер" рассказывает, какие направления могут оказаться самыми дешевыми.

Кипр

Температура на этом острове вполне комфортная. Не так тепло, как в Тайланде или Африке, но зима здесь вполне европейская. Кроме того, на Кипре развлечения себе могут найти как семьи с детьми, так и молодежь. Праздничные приготовления к Новому году и Рождеству начинаются уже в ноябре. Несмотря на то, что на Кипре много православных, Рождество все равно отмечают 25 декабря из-за того, что там пользуются "новоюлианским" календарем. Он совпадает с "григорианским", которым пользуются католики. Туры на Кипр можно найти по цене от десяти тысяч на человека.

Греция

Еще одна европейская страна, где можно отпраздновать Новый год у моря. У греков четко соблюдены все традиции, поэтому праздник отмечают под именем Дня Святого Василия. Отдельного внимания заслуживают праздничные блюда. На столы подают хлеб "христопсомо", который украшают фигурками, а также индейку с изюмом, рисом и каштанами. Погода к пляжному отдыху не располагает, но оказаться на берегу моря вполне возможно. На протяжении всех праздников в каминах жгут ели: пока горит дерево,
Христу тепло в Вифлиемской пещере. Что касается достопримечательностей, все зависит от того, какой город вы выберете. Однако везде организуют праздничные гуляния, согласно традициям этой страны.

Турция

Классический отдых в Турции сейчас стал довольно дорогим, но эту страну редко выбирают для празднования Нового года. Дело в том, что в этой стране все кардинально отличается от Европы. Здесь можно отдохнуть, но вы не увидите рождественских ярмарок и не почувствуете новогоднее настроение так, как в других странах. Те, кто выбирают эту страну для праздника, встречают Новый год в стенах своего отеля, где организуют праздничные ужины и гуляния всю ночь. Персонал уже знает традиции россиян, поэтому подготавливает традиционные для нашей страны блюда.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Новости путешествий , Видео
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