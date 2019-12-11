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Начался сезон самых низких цен в санаториях 

TURIZM.RU + ещё 2 1 час назад
Начался сезон самых низких цен в санаториях
Фото: TURIZM.RU
Специалисты назвали следующие четыре месяца оптимальным временем для поездок в санатории. Цены на размещение и лечение в зависимости от региона и категории падают на 20-50%. Например, оздоровительные учреждения Краснодарского края и Крыма в ноябре-декабре дешевеют на 40–50%. Санатории Ставропольского и Алтайского краев в межсезонье теряют в цене 20–25%.
Еще одно преимущество отдыхать и лечиться зимой — наличие свободных мест практически в любом объекте размещения. В том числе и те, которые летом загружены на 100%. Постоянные клиенты популярных санаториев чаще всего покупают туры по условиям «Раннего бронирования», именно поэтому летом туда попасть бывает сложно.
В крымские здравницы лучше всего ехать с начала года и до марта. Это самый низкий сезон. Однако некоторые объекты могут быть частично закрыты на ремонт. Многие также пользуются спросом на новогодние праздники. Поэтому, выгоднее планировать поездку в санаторий до 25 декабря, либо после 10 января.
Как отмечают туроператоры, россиянам не стоит ждать дальнейшего снижения цен на отдых и лечение в санаториях. Прайсы на декабрь, январь и февраль давно сформированы, поэтому дополнительных скидок больше не будет.
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