Начался сезон самых низких цен в санаториях

Специалисты назвали следующие четыре месяца оптимальным временем для поездок в санатории. Цены на размещение и лечение в зависимости от региона и категории падают на 20-50%. Например, оздоровительные учреждения Краснодарского края и Крыма в ноябре-декабре дешевеют на 40–50%. Санатории Ставропольского и Алтайского краев в межсезонье теряют в цене 20–25%.

Еще одно преимущество отдыхать и лечиться зимой — наличие свободных мест практически в любом объекте размещения. В том числе и те, которые летом загружены на 100%. Постоянные клиенты популярных санаториев чаще всего покупают туры по условиям «Раннего бронирования», именно поэтому летом туда попасть бывает сложно.

В крымские здравницы лучше всего ехать с начала года и до марта. Это самый низкий сезон. Однако некоторые объекты могут быть частично закрыты на ремонт. Многие также пользуются спросом на новогодние праздники. Поэтому, выгоднее планировать поездку в санаторий до 25 декабря, либо после 10 января.

Как отмечают туроператоры, россиянам не стоит ждать дальнейшего снижения цен на отдых и лечение в санаториях. Прайсы на декабрь, январь и февраль давно сформированы, поэтому дополнительных скидок больше не будет.