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Цены на авиабилеты подскочили 

Lenta.ru 1 час назад
Цены на авиабилеты подскочили
Фото: РИА Новости
Стоимость авиабилетов по России и за границу увеличится в первом квартале 2020 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей онлайн-сервисов по бронированию билетов.
Так, в «Туту.ру» утверждают, что в этот период средняя цена на перелет экономклассом по России в обе стороны поднимется на 6,5 процента и составит 12 231 рубль, а за рубеж — на пять процентов, до 26 353 рублей.
Также отмечается, что у momondo.ru билеты на внутренние направления подорожали на 13 процентов, на международные — на 3,3 процента.
Самый резкий скачок цен наблюдается у OneTwoTrip. За путешествие по России придется отдать на 18 процентов больше, а за заграничное — на десять процентов.
Как сообщил изданию директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов, самыми невыгодными для покупки билетов будут следующие даты: с 1 по 6 января, с 3 по 24 февраля и с 9 по 16 марта.
В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта одной из причин роста цен на авиабилеты назвали недополучение отечественными авиакомпаниями обещанных 23 миллиарда рублей за скачок цен на топливо в 2018 году.
В октябре стало известно, что авиабилеты на рейсы российского лоукостера «Победа» из-за границы в Россию станут дороже на 25 евро (примерно 1777 рублей). Это связано с тем, что теперь авиакомпании придется включить в стоимость авиабилета регистрацию пассажиров на стойках в зарубежных аэропортах.
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