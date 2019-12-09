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Почему не надо ехать в отель, который только что открылся 

TURIZM.RU 18 часов назад
Почему не надо ехать в совсем новый отель
Фото: TURIZM.RU
Часто отели, которые только-только начали работать, предлагают туристам так называемые промо-тарифы, которые дешевле других аналогичных предложений. Стоит ли на них соглашаться? Большой вопрос. Эксперты считают, что проживание в новой гостинице может иметь свои недостатки, пишет The Points Guy.
Так, в номерах новой гостиницы может не включаться свет, плохо уходить вода в душе, а кондиционеры работать слишком сильно. Из мелких недоделок — отсутствие тех или иных вывесок и табличек, неисправная телефонная система, неработающие тв-кабели и др. И это только часть проблем.
Когда объект размещения только открывается, чаще всего спа-центры, рестораны и бары еще закрыты. По словам Джорджа Тоцци, менеджера нового пятизвездочного отеля Vilón в Риме, архитекторы и дизайнеры обычно с энтузиазмом работают над дизайном, но упускают из виду такие детали, как крючки в ванной комнате или розетки рядом с кроватью.
Кроме того, в новых отелях может существовать проблема с персоналом. Где-то сотрудники не могут с ходу подобрать необходимый номер для гостя, так как просто не знают весь фонд.
В других местах, особенно в отелях известных брендов, работникам необходимо время, чтобы освоить действующие в сети стандарты. Кроме того, в отеле многие проблемы могут возникать из-за недостаточной коммуникации персонала, — ведь они все только недавно познакомились и еще не успели сработаться.
Специалисты советуют путешественникам приезжать в отели спустя 3-6 месяца после открытия. На устранение всех 100% недочетов может уйти около года.
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