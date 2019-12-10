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«Не пинайтесь и не откидывайтесь!» Что бесит пассажиров самолетов в соседях 

TURIZM.RU 1 час назад
Что бесит пассажиров самолетов в соседях
Фото: TURIZM.RU
Турагентство Broadway Travel в ходе собственного опроса выяснило, какие действия попутчиков больше всего бесят пассажиров самолета. Результаты исследования обнародовало издание Daily Star.
Итак, больше всего путешественников в самолете раздражают люди, сидящие сзади, которые постоянно пинают впереди стоящее кресло.
На второй строчке рейтинга — кричащие и шумные дети. Замыкает тройку топ-3 — пассажиры, от которых плохо пахнет.
Что еще мешает полету?
  • Шумные компании друзей.
  • Пассажиры, которые откидывают кресло назад.
  • Очень громкие соседи.
  • Пассажиры, широко расставляющие свои ноги.
  • Люди, которые часто ходят в туалет.
Путешественников также попросили назвать самые грубые и вызывающие привычки пассажиров. В этот перечень попали те, кто ставит ноги на спинку кресла, снимает обувь и носки, ходит босиком в туалет, а также те, кто во время перелета постригают ногти, наносят косметическую маску на лицо и даже делают макияж.
По словам главного операционного директора Broadway Travel Джилла Митчелла, из-за ограниченного пространства, люди оказываются в самолете гораздо ближе к незнакомцам, чем привыкли. Поэтому соседи так сильно их раздражают. И нет ничего хуже, чем терпеть такое поведение весь полет и не иметь возможности что-то с этим сделать.
Наряду с этим сервис Aviasales выяснил, чем чаще всего занимаются пассажиры во время рейса. Большая часть путешественников предпочитает спать. Для этого они берут с собой подушку для шеи, маску для сна и беруши, а кто-то перед полетом специально не ложиться спать.
Каждый третий пассажир проводит время за пользованием мультимедийной системы, если она есть, или наслаждается закаченными на свой гаджет фильмом или музыкой. Почти каждый пятый во время рейса предпочитает читать книгу. TURIZM.RU
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