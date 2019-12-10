Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Почему не надо ехать в совсем новый отель
Почему не надо ехать в совсем новый отель
Новости путешествий
Что бесит пассажиров самолетов в соседях
Что бесит пассажиров самолетов в соседях
Новости путешествий
Перед Новым годом туристы рискуют потерять деньги
Перед Новым годом туристы рискуют потерять деньги
Новости путешествий
В Турции ввели налог за проживание в отелях
В Турции ввели налог за проживание в отелях
Новости путешествий

Эксперт перечислил альтернативы дорожающему отдыху в Турции 

РИА Новости + ещё 1 6 часов назад
Эксперт перечислил альтернативы отдыху в Турции
Фото: РИА Новости
Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Юрий Барзыкин в интервью изданию Ura.ru рассказал, какие направления туристы могут выбрать после введения турецкими властями налога на проживание в отелях.
"Турция по цене предлагает нижний предел, пожалуй, только Египет может предложить ниже, но летом там жарко, да и сейчас он закрыт. Кто-то может поехать в Тунис. Там тоже хорошо. Кто-то отправится на Средиземное море", — сказал Барзыкин.
В случае появления предложений, способных повлиять на спрос на рынке, цены на отдых в Турции начнут снижаться, добавил он.
Ранее глава Федерации отельеров Турции Осман Айык заявил РИА Новости, что налог на проживание в турецких отелях с 1 апреля 2020 года составит один процент, с 1 января 2021 года его повысят до двух процентов.
Видео дня. Когда заработает российский Диснейленд
Последние новости
Стало ясно, как Россия может победить WADA Стало ясно, как Россия может победить WADA Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей Что сказала Ротару во время своего выступления на фестивале в Москве Что сказала Ротару во время своего выступления на фестивале в Москве 
Теги:
Новости путешествий , Юрий Барзыкин , Торгово-промышленная палата , Российский союз туриндустрии , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему не надо ехать в совсем новый отель
Почему не надо ехать в совсем новый отель
Что бесит пассажиров самолетов в соседях
Что бесит пассажиров самолетов в соседях
Перед Новым годом туристы рискуют потерять деньги
Перед Новым годом туристы рискуют потерять деньги
В Турции ввели налог за проживание в отелях
В Турции ввели налог за проживание в отелях
Какие напитки опасно употреблять в самолете
Какие напитки опасно употреблять в самолете 6
Видео
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
03:20
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
Новости путешествий
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
00:38
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
Новости путешествий
Чем плацкарт лучше купе
03:20
Чем плацкарт лучше купе
Новости путешествий
Очнувшийся вулкан «выстроил» стену пепла
00:05
Очнувшийся вулкан «выстроил» стену пепла
Новости путешествий
В Москве собирают огромный щит
01:56
В Москве собирают огромный щит
Новости путешествий
Когда заработает российский Диснейленд
01:00
Когда заработает российский Диснейленд
Новости путешествий
В Москве появился аэропорт имени Ломоносова
01:08
В Москве появился аэропорт имени Ломоносова
Новости путешествий
Как не разориться во время новогодних каникул
01:19
Как не разориться во время новогодних каникул
Новости путешествий
Куда дешевле всего слетать на Новый год
01:37
Куда дешевле всего слетать на Новый год
Новости путешествий
Какие неприятности может принести отдых в Италии
00:40
Какие неприятности может принести отдых в Италии
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение