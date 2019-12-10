Эксперт перечислил альтернативы отдыху в Турции

Эксперт перечислил альтернативы дорожающему отдыху в Турции

"Турция по цене предлагает нижний предел, пожалуй, только Египет может предложить ниже, но летом там жарко, да и сейчас он закрыт. Кто-то может поехать в Тунис. Там тоже хорошо. Кто-то отправится на Средиземное море", — сказал Барзыкин.

В случае появления предложений, способных повлиять на спрос на рынке, цены на отдых в Турции начнут снижаться, добавил он.

Ранее глава Федерации отельеров Турции Осман Айык заявил РИА Новости, что налог на проживание в турецких отелях с 1 апреля 2020 года составит один процент, с 1 января 2021 года его повысят до двух процентов.