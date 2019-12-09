Какие напитки опасно употреблять в самолете

От каких напитков стоит отказаться в самолете: совет бортпроводника

Рассуждая о напитках, от которых стоит отказаться на борту самолета, многие люди думают о спиртном. Однако на самом деле, как отмечают бортпроводники, более опасны для пассажиров и экипажа самолета чай и кофе. Почему? Выяснял "Рамблер".

Стюардесса американской авиакомпании Air Hollywood Джамила Хардвик в одном из интервью рассказала, что резервуары системы водоснабжения крайне редко очищаются. В связи с этим употребление воды в любом виде из бортовых систем водоснабжения может грозить неприятностями со здоровьем.

Слова Хардвик подтверждает исследование Николаса Фредерика Грея. Четыре года назад совместно с коллегами он изучил 154 пробы воды из различных самолетов. В конечном счете эксперты выяснили, что в транспортной системе водоснабжение содержится огромное количество микробов. Вот почему людям с низким иммунитетом стоит воздержаться от употребления воды на борту авиалайнера, поскольку она может спровоцировать различные заболевания.

Ученые также подчеркнули, — чем дольше длится перелет, тем больше бактерий находится в воде. Вот почему в самолет лучше брать воду с собой.