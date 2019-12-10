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В Сочи Парк начнут пускать по росту 

TourDom + ещё 1 3 часа назад
В Сочи Парк начнут пускать по росту
Фото: TourDom
На сайте Сочи Парка сегодня, 10 декабря, появились цены на посещение аттракционов. С 28 по 30 декабря и с 2 по 7 января единый билет на весь день для взрослых будет стоить 1800 рублей, для детей — 1600. Комбинированный тариф с возможностью прокатиться на колесе обозрения стоит 2100 — для взрослых и 1900 — для детей.
Отметим, что Сочи Парк разработал новую билетную систему для прохода на аттракционы. Теперь цена за вход будет зависеть не от возраста, а от роста посетителя. Новые правила начнут действовать с 28 декабря, когда заработают все аттракционы. Они подразумевают для гостей до 100 см — бесплатный вход, от 100 до 140 см — детский билет и взрослый — для тех, чей рост от 140 см.
«Подобная практика успешно применяется в ведущих европейских парках развлечений. В первую очередь, это новшество исключит ситуации, когда гость, уже находясь в парке, не может прокатиться на аттракционах из-за ограничений по росту»,
— отмечается в пресс-релизе АО «Сочи Парк».
Ростомеры уже установлены около касс и турникетов на входе в парк, рост гостя измеряется в обуви.
По мнению гендиректора туроператора «Аэлита» Александры Сердюченко, новая билетная система упростит жизнь посетителям с детьми:
«Я думаю, в этом случае парк пошел навстречу рынку. Подтверждать каждый раз возраст своего ребенка свидетельством о рождении для людей, которые приехали на отдых и, как правило, кроме кошелька и кредитных карт, никаких документов с собой не носят, было всегда проблематично. Это улучшение сервиса для клиентов Сочи Парка».
Комментируя ценовую политику, наблюдатели отмечают: нужно понимать, что в Сочи не так много мест для отдыха с детьми. В этом смысле Сочи Парк считается монополистом и может позволить устанавливать достаточно высокие тарифы.
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