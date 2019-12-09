В Турции ввели налог за проживание в отелях

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал закон о введении в стране «налога на проживание». Текст распоряжения был опубликован на государственном портале Resmi Gazetе.

Документ, который предусматривает введение двухпроцентного налога на проживание в отелях, вступит в силу 1 апреля 2020 года. Отмечается, что он будет направлен не на туристов, а на все объекты размещения, включая отели на курортах.

Согласно нововведениям, гостиницы будут платить налог как с цены размещения постояльца, так и с оказываемых ему услуг, включая питание, услуги бассейна и развлечения.

О возможных изменениях в налогообложении сообщалось в октябре. Уточнялось, что ставка налога в 2020 году составит один процент от совокупной стоимости оказанных услуг. В 2021 году ставка вырастет до двух процентов. В связи с этим «налог на проживание» будет включаться в стоимость туров, вследствие чего они подорожают минимум на два процента.