В Таиланде обезьяна искусала российского туриста

На острове Пхукет, на популярной смотровой площадке To Sae Hill обезьяна искусала российского туриста, сообщает The Thaiger.

У отдыхающего была сильно поранена рука, кровотечение помогали остановить другие путешественники. Видео происшествия опубликовали в соцсети.

Волонтер, который ухаживает за животными, сказал, что это не первый случай, когда обезьяны нападают на туристов, которые пренебрегают правилами безопасности. Они прописаны на табличках на четырех языках — тайском, английском, китайском и русском.

Там говорится, что нельзя кормить зверей с руки — нужно положить угощение на землю. Также приматов нельзя трогать — они могут испугаться и атаковать.