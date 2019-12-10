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В Таиланде обезьяна искусала российского туриста 

РИА Новости + ещё 5 47 минут назад
В Таиланде обезьяна искусала российского туриста
Фото: Depositphotos / galitskaya
На острове Пхукет, на популярной смотровой площадке To Sae Hill обезьяна искусала российского туриста, сообщает The Thaiger.
У отдыхающего была сильно поранена рука, кровотечение помогали остановить другие путешественники. Видео происшествия опубликовали в соцсети.
Волонтер, который ухаживает за животными, сказал, что это не первый случай, когда обезьяны нападают на туристов, которые пренебрегают правилами безопасности. Они прописаны на табличках на четырех языках — тайском, английском, китайском и русском.
Там говорится, что нельзя кормить зверей с руки — нужно положить угощение на землю. Также приматов нельзя трогать — они могут испугаться и атаковать.
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