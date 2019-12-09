Перед Новым годом туристы рискуют потерять деньги

Перед Новым годом туристы рискуют попасть на деньги

В сети активизировались мошеннические сайты по продаже авиа и ж/д билетов — об этом 9 декабря редакции TourDom.ru сообщили ведущие поисковики.

Как отмечают наблюдатели, фальшивобилетчиков становится больше с приближением Нового года и накануне летних отпусков. Самый излюбленный прием мошенников — создание сайтов — клонов популярных трэвел-ресурсов, которые очень тяжело отличить от «оригинала». Как правило, мошенники ловят жертв в Яндексе или Google , когда те вводят в строке поиска запрос типа «купить дешевые авиабилеты в Крым» или в любую другую точку, — в ответ выскакивает рекламное объявление с той самой фразой про дешевые билеты, а название сайта к тому же созвучно с известным брендом. Кликая на него, турист и попадает в руки аферистов: найдя тот самый билет за 3 тысячи рублей, он вводит данные своей банковской карты и получает фальшивку либо вообще ничего. Поэтому слоган «авиабилеты в любую точку мира дешево» — еще не повод доставать кошелек.

Чтобы обезопасить себя от интернет-мошенников, эксперты советуют перед покупкой проверить дату создания сайта через специальный сервис who.is. Если он появился на свет всего месяц или неделю назад — это повод скорее закрыть страницу. Также, чтобы избежать ошибки, необходимо максимально тщательно проверять URL-строку сайта, с которого планируется совершить покупку. В URL-адресе следует обратить внимание на наличие HTTPS-протокола. Не будет лишним поискать отзывы о сайте-продавце в интернете.

«Если вы впервые на сайте турагентства, обязательно изучите о нем информацию в Интернете, в частности, поможет история упоминаний в СМИ: прежде всего, я бы обращал внимание на дату первых упоминаний компании, так как период жизни мошеннических проектов редко превышает несколько месяцев», — уточняет пресс-секретарь Biletix Григорий Луговой.

Кроме того, эксперты советуют перед покупкой внимательно изучить сайт продавца и сравнить подозрительно низкие цены с предложениями на известных сервисах. «Не стоит соглашаться на банковский перевод денег на счет физического лица либо оплату через электронный кошелек. Один из самых безопасных методов оплаты — платеж с карты с указанием защитного кода CVC», — отмечают в Aviasales. В компании также добавляют, как вести себя в случае обмана: в первую очередь нужно незамедлительно обратиться в полицию, предоставив все свидетельства незаконного снятия средств — платежную квитанцию, электронный билет, переписку (если она есть). Вместе с этим нужно обратиться в банк той карты, с которой списались деньги, с просьбой об отмене операции, если это возможно.