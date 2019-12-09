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«Язык тролля» и другие самые опасные достопримечательности мира 

Рамблер 3 часа назад
Эти опасные достопримечательности покоряют только самые смелые путешественники. «Рамблер» расскажет о самых экстремальных местах, которые создали люди и природа.

«Крокодилья бухта»

Это развлечение находится в Австралии. Желающих посмотреть на крокодилов помещают в стеклянную будку и опускают их в воду. Посетителей этого парка отделяет только четыре сантиметра от хищников. Но на этом еще не все. На дне будки находится решетка, к которой прикрепляют кусок мяса. Экстремалам придется пережить несколько ударов зубов и хвоста по клетке и стеклу.

«Купель Дьявола»

На границе Замбии и Зимбабве есть водопад Виктория, на краю которого располагается бассейн. Его создает каменный выступ в скале, который мешает тоннам воды обрушиться вниз.
SarahDepper/Flickr
Желающие могут поплавать только в сухой сезон с сентября по декабрь. Экстремалов отделяет от падения вниз только тонкая перегородка. Высота водопада — около 100 метров.

«Тропа смерти»

Тропа длиной в 30 метров находится в Китае. Она представляет собой крепленные узкие доски, которые проложены вдоль отвесной скалы.
Тропа ведет к смотровой площадке, с которой можно полюбоваться видом с горы Хуашань. Несмотря на страховочные тросы, далеко не все решаются по ней пройти.

«Язык тролля»

«Языком тролля» называют длинный выступ на горе в Норвегии. Кусок скалы похож формой на язык, и норвежцы назвали его в честь каменного мифологического героя.
Достопримечательность стала любимым местом для путешественников и их фотографий.

«Качели Баньос»

В эквадорском месте Баньос находится небольшой дом на дереве, на ветках которого закреплены качели. Этот аттракцион расположен на высоте 2500 метров.
Путешественникам откроется вид на Анды и вулкан Тунгурауа, который окружен густыми джунглями. Еще одни качели не так давно установили на другой стороне обрыва.
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Новости путешествий , Видео
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