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4 вещи, которые врачи не советуют надевать в самолет 

SM News 1 час назад
Вещи, которые врачи не советуют надевать в самолет
Фото: sm-news.ru
В последнее время все большее количество путешественников выбирает авиаперелеты. Порой люди путешествуют так часто, что борт самолета становится для них чуть ли не вторым домом. Чем больше полетов люди совершают, тем больше секретов они узнают. Так, заядлые путешественники знают не только о том, в какой период купить билеты на рейс дешевле, но и о том, как правильно выбрать одежду для полёта, чтобы он прошёл максимально комфортно и безболезненно. Мы расскажем вам о 4 вещах, которые врачи не советуют надевать в самолёт.

Обтягивающие вещи

Ни для кого не секрет, что во время перелёта организм человека испытывает сильный стресс. Самый мощный удар берут на себя сосуды, ведь перепады давления и неудобная поза, в которой вы находитесь довольно длительное время, становится причиной нарушения кровообращения. Так, если вы хотите сохранить своё здоровье, отдавайте предпочтение свободным вещам, которые не будут сковывать ваши движения.

Бюстгальтер вашего размера

Перепады высот сказываются на нашем внешнем виде и вызывают отёки. Как правило, в повседневной жизни девушки не отказываются от красивых моделей белья, которые не всегда оказываются комфортными в носке. Не каждая задумывается и о том, что белье по размеру, даже если оно совершенно не давит, может сыграть с вами злую шутку уже на борту самолета. Дело в том, что отёчность, пусть и небольшая, незаметно для вас уменьшит ваше белье на размер, а лямки будут беспощадно впиваться в кожу. Так, из этого следует вывод, что спортивное мягкое белье без косточек станет отличным вариантом для перелёта.

Комбинезон

Казалось бы, для длительного перелёта нет ничего удобнее мягкого костюма. Тем не менее, вся окрыленность пропадёт, как только вы зайдёте в уборную. В туалетной комнате, через которую регулярно проходит огромное количество пассажиров, скапливается множество бактерий. Кроме того, снимать комбинезон в таком месте — не самое приятное занятие.

Новые кроссовки

Отёчность затрагивает не только тело, но и стопы. Именно по этой причине новые, ещё не разношенные кроссовки могут сильно сдавливать ноги. Учитывая данный факт, не забывайте и о другом. Делайте выбор в пользу закрытой обуви, ведь открытые шлепки или босоножки могут вам навредить, а вы, в свою очередь, травмируете ноги.
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