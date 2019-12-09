Что не так делают туристы и почему бесят местных

Жители 9 стран рассказали, что не так делают туристы, и почему это их так бесит

Мы спросили людей в разных странах, что их больше всего раздражает в поведении туристов, и вот что они ответили.

Дания. Стоящие на велосипедной дорожке

Андреас Розендаль Хансен, житель Копенгагена, ненавидит туристов, которые не в состоянии отличить тротуар от велосипедной дорожки. Как известно, в датской столице без двухколесного средства передвижения не обойтись. Им пользуются практически все горожане. Вот только в высокий сезон местным приходится нелегко. «Каждое лето Копенгаген бывает наводнен туристами, которые по какой-то причине не могут ходить по тротуарам. Не проходит и пяти минут, как кто-нибудь обязательно выйдет на велосипедную дорожку со своим огромным чемоданом и встанет там, чтобы сделать фотографию. Почему-то это людям не приходит в голову выйти на проезжую часть, а сюда — пожалуйста!». Он добавляет, что туристы, арендующие велосипеды, еще хуже. Они не знают города, а поэтому внезапно тормозят или неоправданно подают звуковые сигналы. «Если вы арендуете велосипед, то хотя бы выучите правила, — возмущается он.

Германия. Селфи на фоне мест, посвященных жертвам Холокоста

Сара Фрейтаг, живущая в Берлине, терпеть не может, когда туристы делают селфи у мемориалов концлагеря Дахау или у других памятников жертвам режима. „Я не понимаю, как люди могут считать эти места обычными туристическими достопримечательностями. Особенно меня бесит, когда некоторые пытаются встать в смешные позы, изображают знаки победы или подражают Гитлеру в приветствии "Хайль! ". Это отвратительно!“.

Индия. Приезжающие на ретриты йоги

Сиддхарт Агарвал говорит, что он ненавидит, когда иностранцы приезжают в Индию, чтобы практиковать „йогу“. В Индии — это бизнес, и не только для самих индийцев. Сюда в массовом порядке приезжают „учителя“ из западных стран, которые мало что смыслят в культуре страны. Агарвал говорит, что часто это „фальшивые и необразованные мошенники“. „Эти люди ничего не знают о медитации и йоге и для них это лишь способ заработать, а никак не обрести внутренний покой. Мне кажется настоящим идиотизмом, что иностранцы приезжают в Индию за гармонией и балансом, а в конечном итоге получают этих забавных и деловых "гуру", которые учат их носить индийскую этническую одежду, заниматься сексом под открытым небом и принимать наркотики, чтобы освободить себя“, — говорит он.

Вторая вещь, которая раздражает индусов в иностранцах, — это экскурсии в трущобы. Ужасно бесит, когда иностранцы со своими зеркалками приезжают в бедные районы и без спроса фотографируют дома и детей. „Это не зоопарки, где вы можете легко делать фото. Это настоящие дома людей, где они живут и работают“, — говорит Агарвал.

Италия. Считающие, что здесь нет законов

Джанмарко Прет, житель Рима, ненавидит туристов, считающих, что Италия — это такая прекрасная страна, в которой не действует ни один закон. „Они думают, что могут делать здесь все, что захотят. Что ж, позвольте мне сказать вам одну вещь: нет, вы не можете! Вы не можете принимайте ванну в фонтане Треви. Вы не можете мочиться на улицах посреди ночи. Вы не можете забираться на статуи, которые украшают наши исторические центры. Их ваяли Бернини, Канова и Микеланджело, идиоты! Уважай наших гениев!“. Он также ненавидит, когда иностранцы предполагают, что в Риме все говорят по-английски, когда они заказывают американизированную итальянскую еду, такую ​​как пицца с ананасами, феттучини Альфредо и спагетти с фрикадельками.

Таиланд. Фотографирующиеся с тиграми

Белль Бениапорн, которая живет в Бангкоке, ненавидит, когда туристы фотографируются с тиграми. Дело в том, что это прибыльный бизнес для хозяев животных, а вот им при этом приходится несладко. Часто они содержатся в невыносимых условиях и опьянены наркотиками для подавления агрессии. „Использовании диких животных в качестве фото-реквизита — это ужасно. Возможно, многим и в голову не приходит задуматься над участью тигра, так безобидно этот аттракцион выглядит на поверхности. Но эксплуатировать животных для того, чтобы лишь потешить свое самолюбие в соцсетях, — это бесчеловечно“, — говорит она.

Великобритания. Громко разговаривающие по телефону

Саймон Миллвард, житель Лондона, говорит, что его раздражают иностранцы, громко разговаривающие в метро, ​​особенно в час пик. „Мы здесь собрались не ради удовольствия, а потому, что на самом деле у нас нет выбора. Мы все устали после работы. А если едем утром, то половина из нас мучается похмельем, мы же англичане, — объясняет он и умоляет. — Так, вот сейчас… пожалуйста … Заткнись!“.

Австралия. Путающие право и лево

Как известно, в Австралии левостороннее движение, и это часто становится причиной аварий, когда за руль садятся иностранцы. Эллу Смит из Мельбурна сильно раздражает, когда иностранцы едут не по той стороне дороги. „В большинстве стран мира нужно ехать направо, но в Австралии мы едем налево. Очень опасно иностранцам садиться за руль, если у них нет навыков вождения праворульных машин“. Но больше всего девушку возмущает то, что многие жалуются, что в Австралии „неправильные“ дороги. „Идиоты, на самом деле это вы все делаете неправильно!“ — возмущается она.

Хорватия. Делающие селфи на Плитвицких озерах

Майя Буразин говорит, что, несмотря на то, что туристы получают неоднократные предупреждения о том, чтобы делать селфи в национальном парке Плитвицкие озера нельзя, они все равно делают это. „Это опаснее, чем может показаться на первый взгляд. Несколько человек погибли и получили ранения во время съемок селфи на скалах или рядом с ними“. По ее словам, „ни одна фотография не стоит того, чтобы рисковать своей жизнью“.

Бразилия. Принимающие участие в турах в фавелы