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Россиянам назвали лучшие горнолыжные курорты 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Россиянам назвали лучшие горнолыжные курорты
Фото: News.ru
Специалисты Ростуризма распределили российские горнолыжные курорты по их направленности. Названы места, которые лучше всего посещать начинающим, опытным лыжникам, а также россиянам, отдыхающим с детьми.
По мнению специалистов, тем, кто только встал на лыжи, лучше всего отправиться на курорт Шерегеш в Кемеровской области. Он отличается большим количеством учебных склонов и трасс. Также для новичков подойдут курорты на Эльбрусе (Кабардино-Балкария) и в Белокурихе (Алтайский край), сообщает RT.
Мастера горных лыж могут смело ехать на курорт Чегет в Кабардино-Балкарии, знаменитый самыми сложными в стране трассами. Профессионалам рекомендуются также курорты в Мурманской и Сахалинской областях.
Любителям семейного отдыха, считают в Ростуризме, подойдут курорты Сочи (Краснодарский край), Архыз (Карачаево-Черкесия) и Манжерок (Республика Алтай), где есть учебные трассы для детей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральное агентство по туризму предложило выделить финансирование на субсидии туроператорам. Это поможет расширить границы сезона, включая апрель—май и сентябрь—октябрь, заявил советник руководителя ведомства Дмитрий Горин. Представитель ведомства напомнил, что значительная часть стратегии развития отрасли в России до 2035 года посвящена транспортной доступности.
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Теги:
Новости путешествий , Дмитрий Горин , Ростуризм
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