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Причины, по которым российские туристы отменяют путешествия​ 

Банки.ру 44 минуты назад
Причины, по которым русские отменяют путешествия​
Фото: Depositphotos
Россияне, имеющие страховые полисы с риском «невозможность совершения поездки» по причине отказа в выдаче визы, чаще всего не уезжают в путешествие в Чехию, Испанию и Италию. Об этом говорится в исследовании СК «Согласие».
«На эти страны приходится 26%, 19% и 18% случаев неполучения визы. Еще 14% путешественников не отправляются по этой причине в Грецию, 11% — во Францию, 4% — в Германию, 8% — в остальные страны, куда требуется виза. На невыезд приходится 3% страховых случаев по полисам ВЗР, урегулированных страховой компанией «Согласие» в 2019 году. Подавляющее большинство неприятностей случается с российскими путешественниками уже в поездке: 74% из них — это заболевания, 23% — травмы»,
— отмечается в релизе.
По данным страховщика, в 33% случаев туристы получают травмы и заболевают на отдыхе в Турции, в 26% — в Таиланде, в 7% — в ОАЭ, в 5% — в Греции, в 3% — в Индии, в 2% — в Китае.
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Теги:
Новости путешествий , СК "Согласие"
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