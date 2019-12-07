Как бюджетно съездить на Мальдивы

Мальдивы — не значит дорого. Наш корреспондент Алина Соломина побывала на нескольких Мальдивских островах и убедилась — даже в этой стране можно отдыхать бюджетно.

На Мальдивы мы собрались примерно за полгода до путешествия. Специально выбрали конец ноября — путеводители обещали, что к этому времени уже заканчиваются дожди, а туристов еще немного. Опережая рассказ, скажу, что если второй пункт вполне оправдался, то с погодой всё оказалось не так просто — в конце 10-дневной поездки то и дело шел дождь. В остальное время короткие ливни проходили лишь в ночное время. Так или иначе, но билеты мы купили еще в июне: в это время авиакомпания Emirates предлагала перелет из Москвы в Мале с пересадкой в Дубае примерно за 36 000 рублей, а у Turkish Airlines рейс с остановкой в Стамбуле стоил и вовсе около 28 000 руб.

50 $ vs 1000 $

На Мальдивах есть два типа островов — локальные, где живут сами мальдивцы, и острова-резорты, где расположены роскошные отели, занимающие всю территорию. Бюджетные туристы (и мы в их числе) едут как раз на локальные острова и останавливаются в небольших отелях и гестхаусах. Конечно, о возможности пожить в виллах на воде в этом случае не идет речи, зато появляется возможность увидеть реальные Мальдивы.

Как выглядят отели и гесты на локальных островах? Вполне стандартно: номера с кондиционером, пляжными полотенцами, ежедневной уборкой. Можно выбрать только завтраки или полупансион, и всё это около 40–50 $ на двоих в сутки! Для сравнения — если бы мы поехали на остров-резорт, за одну ночь нам пришлось бы заплатить не менее 600–700 $, а то и сильно дороже!

Спидбот или паром?

Прилетев на Мальдивы, мы сразу же отправились на скоростной лодке (спидботе) на локальный остров Тодду. Дорога заняла примерно час пятнадцать. И если туда море было спокойным, то обратный путь по штормовому морю оказался куда более тревожным — имейте это в виду, если собираетесь на Мальдивы (особенно если едете с ребенком).

Стоимость билетов на спидботы зависит от расстояния. Лучше всего узнать это заранее, например, при бронировании отеля. В нашем случае трансфер на спидботе в одну сторону стоил 35 $ с человека. Паром дешевле скоростной лодки в несколько раз, но он ходит всего 1-2 раза в день и, например, до Тодду идет около 5 часов. До особо отдаленных островов нужно лететь на самолете, но это совсем не бюджетная история.

Остров-огород

Сам Тодду вполне можно назвать островом-огородом. Местные жители выращивают здесь овощи и фрукты, при этом львиную часть посадок занимает папайя. Тут нет машин — только байки и электрокары. Из развлечений — спа-салон, несколько кафе и ресторанов, пара скромных магазинов и водные экскурсии. Например, в ноябре в море можно увидеть мант — огромных рыб из семейства скатов. А в любое время года — поехать на необитаемые острова и на снорклинг. В остальном тихая деревенская жизнь.

Удивительно, но факт: 95% туристов на Тодду русские. Так что русская речь будет вас неустанно сопровождать, на какой бы из двух бикини-пляжей вы ни пришли. Мы облюбовали пляж в западной части острова. Это те самые райские Мальдивы: белоснежный песок, пальмы, прозрачная вода… Недалеко от берега есть риф с рыбками и черепахами, доплыть до него могут даже дети. На берегу, в тени деревьев, стоят шезлонги, качели и гамаки — всё бесплатно. И да, душ и туалет тоже есть. Никаких торговцев и зазывал на пляже — лишь один киоск с фруктами на прилегающей к пляжу небольшой дороге.

Главным минусом идиллического Тодду для меня оказалась еда. Всё очень просто и очень по-мальдивски: мало зелени и овощей, много риса и тунца. Даже пицца с трудом напоминает привычную! Когда в самом дорогом ресторане острова мы заказали борщ, это оказалась всего лишь красная вода с капустой, а тайский том ям напоминал обычный суп всё с тем же тунцом. При этом всё действительно недорого: обед из одного блюда и напитка стоит около 8–10 $ на человека.