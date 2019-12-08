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Эксперты выяснили, поедут ли россияне на Рождество в Европу 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Поедут ли россияне на Рождество в Европу
Фото: РИА Новости
Туристы, опрошенные сервисом для планирования путешествий, рассказали, собираются ли посетить Европу на рождественские праздники, сообщает OneTwoTrip.
В опросе участвовали 1,5 тысячи пользователей. Выяснилось, что треть из них (31,4 процентов) поедут в европейские страны в конце декабря и хотят посетить там рождественские ярмарки.
Больше всего билетов с датами вылета с 20 по 23 декабря и возвращением в Россию с 26 до 30 декабря приобретены в Прагу, Вену и Мюнхен.
В пятерку самых востребованных направлений вошли также Берлин и Милан.
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