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«Проклятый» аэропорт Берлина все-такие откроется 

TURIZM.RU 2 часа назад
«Проклятый» аэропорт Берлина все-такие откроется
Фото: TURIZM.RU
Строительство берлинского аэропорта Бранденбург началось в 2006 году, хотя первые планы появились сразу же после падения Берлинской стены в 1989 году. Тогда руководство страны полагало, что новый международный хаб поможет Берлину стать новой мировой столицей. В то время в городе функционировало три аэропорта. Два из них все еще работают, хотя большая часть инфраструктуры терминалов значительно устарела. И хотя Берлин является столицей Германии, он не стал авиацентром страны. Самый загруженный немецкий аэропорт расположен во Франкфурте. Он принимает более 60 миллионов пассажиров каждый год и обеспечивает большую часть дальнемагистральных рейсов Германии.
Открытие Бранденбурга постоянно откладывалось в течение семи лет по разным причинам:
  • из-за неудачных проверок пожарной безопасности,
  • смены руководства,
  • банкротства партнера по строительству,
  • обвинений в мошенничестве и коррупции, а также
  • из-за роста расходов.
Первоначальный бюджет проекта составлял около 1,1 миллиарда долларов, а в итоге увеличился в шесть раз. Аэропорт должен был стать впечатляющим транспортным узлом центральной Германии еще в июне 2012 года. Но этого не произошло. В конце 2011 года стали очевидны большие структурные проблемы, из-за которых открытие решили снова отложить.
Из-за постоянных скандалов вокруг долгостроя, многие местные жители стали всерьез верить, что над Бранденбургом нависло настоящее проклятие. Чертовщины происходящему добавляет и дата открытия — 31 октября 2020 года.
После введения в эксплуатация новой авиагавани, в него будут переведены авиарейсы из аэропорта Тегель, который закроется 8 ноября 2020 года. Переезд в Бранденбург будет проведен поэтапно, пообещали власти. Городской аэропорт Шенефельд пока продолжит работу.
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