Составлен рейтинг самых туристических городов

Москва находится на 38-й строчке. В столице РФ на 12,5 миллионов человек приходится 5,4 миллиона туристов.

Майами, Лас-Вегас и Дубай — в этих городах, как подсчитали исследователи, число туристов превышает число местных жителей. В первых двух на 100 человек приходятся 1641 и 993 приезжих соответственно. В самом популярном арабском эмирате отдыхающих почти в 6 раз больше, чем местных.

Четвертое место занял Эдинбург, пятое — Дублин.

В десятку также вошли Гонконг — 398 туристов на 100 жителей, Сан-Франциско — 392 человека, Вена — 329, Сингапур — 316, Вашингтон — 286.

Москва в данном рейтинге располагается на 38-й строчке. В российской столице проживает около 12 с половиной миллионов человек. Число туристов, по данным за 2018 год, составило 5,4 миллиона.

Меньше всего отдыхающих в Пекине — 19 туристов на 100 жителей, Рио-де-Жанейро — 17 туристов, Буэнос-Айресе — 16, Мехико — 11, Сан-Паулу — 10.