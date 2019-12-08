Африканские страны, где можно безопасно отдохнуть

Африка пользуется репутацией беспокойного и даже опасного континента и не без оснований. Но и там есть мирные страны, где можно безмятежно отдохнуть и увидеть первозданную землю такой, какой она была до прихода цивилизации. И это не только страны Магриба. В списке «Рамблера» — самые безопасные страны черной Африки на основе международного рейтинга безопасности.

Ботсвана

Занимает 41 место в списке. Страна на юге материка по карману лишь состоятельным туристам. Прежде всего, сюда приезжают ради потрясающих природных парков. Пустыня Калахари, деревни древнего народа бушменов, дельта реки Окаванго, скальные холмы Тсодило, столица слонов парк Чобе — все это стоит продолжительного путешествия.

Местное население дружелюбно относится к туристам. Впрочем, последние пересекаются с ним обычно в столице страны Габороне. В заповедниках люди не живут. Виза россиянам не нужна, но прямых рейсов в страну нет, придется добираться через Европу.

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Замбия

Соседка Ботсваны получила 52 место в рейтинге безопасности. Рай для рыбаков, которые мечтают поймать в великой реке Замбези большого сома-вунду. Также просто необходимо увидеть грандиозный водопад Виктория (аборигены называют его Гремящий дым) и прекрасное озеро Кариба, также природные парки Кафуэ, Лоуэр Замбези и другие. Визу в Замбию можно получить в консульстве или на границе. Добираться до Лусаки, столицы Замбии, лучше всего через Амстердам. В отличие от Ботсваны, качество отелей ниже, но путешественники едут сюда не за первоклассным сервисом, а за впечатлениями.

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Намибия

Страна находится на юго-западе континента и занимает 53 строчку в рейтинге безопасности. Здесь пустыня встречается с океаном, а дикая природа соседствует с качественными отелями на любой вкус. Берег скелетов хранит память о многочисленных кораблекрушениях — авантюристов манили алмазы. Но и кроме него есть, что посмотреть.

Равнина Соссуфлей с красными дюнами, гигантский (второй по величине) каньон Фиш-Ривер, древняя пустыня Намиб, парк Этоша с соленым озером и Сказочным лесом, где есть дерево моринга, которое растет корнями вверх. Главное, не забыть с собой хороший фотоаппарат. Виза в Намибию не требуется, но напрямую сюда пока не попасть — только через Франкфурт, Доху или Аддис-Абебу.

Естественно, собираясь в Африку, стоит сделать прививки, как минимум, от малярии и желтой лихорадки, и оформить страховку.