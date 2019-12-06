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В Москве появится вторая канатная дорога 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
В Москве появится вторая канатная дорога
Фото: Lenta.ru
Канатная дорога в Москве между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал» появится к 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.
Как рассказал чиновник агентству, на право строительства и эксплуатации дороги претендуют два консорциума, один из них участвовал в создании «канатки» на Воробьевых горах. Предполагается, что вторая трасса будет построена за счет средств инвестора, он получит право управлять дорогой в течение 25 лет.
Протяженность линии составит 2,3 километра, ее протянут над Химкинским водохранилищем. Трассу интегрируют в городскую транспортную сеть, таким образом, проезд в кабинках можно будет оплачивать картой «Тройка». Ожидается, что реализация проекта позволит сократить время в пути между двумя районами Москвы — Тушино и Левобережным — с 45 минут до семи.
Первая канатная дорога, осуществляющая перевозку пассажиров, была открыта в Москве в ноябре 2018-го. Она соединила Воробьевы горы и спортивный комплекс «Лужники». Длина трассы — 720 метров. На линии возведены три станции.
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