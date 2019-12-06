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Почти высохший водопад Виктория отпугнул туристов 

Мир24 + ещё 2 3 часа назад
Почти высохший водопад Виктория отпугнул туристов
Фото: depositphotos.com
Рекордная засуха в Южной Африке. Самый большой водопад в мире Виктория обмелел настолько, что в Замбию и Зимбабве, страны на границе которых он находится, не хотят больше ехать туристы, передает телеканал «МИР 24».
Вместо зеленых красот — теперь только каменные скалы с выжженной солнцем травой. Высота Виктории 120 метров, а ширина была почти два километра. От гиганта остались несколько десятиметровых струй. Пересохла питавшая его полноводная река Замбези. Местные жители воочию увидели результаты глобального изменения климата.
«Народу сейчас мало приезжает к водопаду. В наши дни люди хорошо изучают новости перед поездкой, ищут информацию о Виктории. Наш бизнес, а мы продаем сувениры, серьезно страдает. Мы все надеемся на сильный дождь»,
— говорит продавец сувениров Давид Самаламбо.
Такой сильной засухи в Южной Африке не было уже 25 лет. Чтобы помочь водопаду, местные даже обращались к шаманам.
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