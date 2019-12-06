Почти высохший водопад Виктория отпугнул туристов

Рекордная засуха в Южной Африке. Самый большой водопад в мире Виктория обмелел настолько, что в Замбию и Зимбабве, страны на границе которых он находится, не хотят больше ехать туристы, передает телеканал «МИР 24».

Вместо зеленых красот — теперь только каменные скалы с выжженной солнцем травой. Высота Виктории 120 метров, а ширина была почти два километра. От гиганта остались несколько десятиметровых струй. Пересохла питавшая его полноводная река Замбези. Местные жители воочию увидели результаты глобального изменения климата.

«Народу сейчас мало приезжает к водопаду. В наши дни люди хорошо изучают новости перед поездкой, ищут информацию о Виктории. Наш бизнес, а мы продаем сувениры, серьезно страдает. Мы все надеемся на сильный дождь»,

— говорит продавец сувениров Давид Самаламбо.

Такой сильной засухи в Южной Африке не было уже 25 лет. Чтобы помочь водопаду, местные даже обращались к шаманам.