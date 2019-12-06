Женщина-пилот рассказала о приметах перед полетом

Российская женщина-пилот рассказала о плохих приметах перед полетом

Первая в Сибири женщина-пилот Ирина Сергиенко, которая в течение шести лет работает в авиакомпании NordStar, рассказала о традициях, принятых среди ее коллег, и плохих приметах перед рейсами. Об этом она сообщила в интервью NGS24.RU.

Так, по ее словам, накануне полета нельзя пришивать на одежду пуговицы, а также надевать новую, ни разу не ношенную форму — предварительно ее следует примерить дома. Кроме того, перед авиапутешествием не стоит делать фотографии.

«Когда пассажиры выходят на посадку из автобуса и начинают фотографировать, хочется прямо им сказать: "Ну что, не можете до прилета подождать?"» — заметила Сергиенко и добавила, что также летчики стараются избегать в речи слова «последний», заменяя его на «крайний».

Наконец, пилотов, совершивших первый самостоятельный перелет, как правило, выносят из воздушного судна — им не разрешено самим вставать на землю. «Ты должен поцеловать либо шасси, колесо самолета, а в моем случае я должна была поцеловать лыжу самолета. Это такой зимний вариант», — пояснила женщина.

Собеседница портала рассказала, что среди летчиков принято «приветствовать» самолет — тереть его «носик» или лопасти, а также повторять этот ритуал после окончания рейса.

В сентябре прошлого года сообщалось, что самой популярной приметой среди российских туристов оказалась «присесть на дорожку». За нее проголосовали 75 процентов опрошенных. Монетку в воду бросают 58 процентов респондентов, однако только 17 процентов из них верят, что это сработает. Также выяснилось, что смотреться в зеркало при повторном возвращении домой привыкли 54 процента российских туристов.