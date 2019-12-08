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Что нового появится на «Розе Хутор» в зимнем сезоне 2019/20 

TURIZM.RU + ещё 3 1 час назад
Что нового появится на «Розе Хутор» в этом сезоне
Фото: TURIZM.RU
В связи с сильными снегопадами в Красной поляне сезон катания на «Роза Хутор» откроется на неделю раньше, чем планировалось — уже 13 декабря. Об этом сообщает пресс-службы курорта.
В течение первой недели — до 19 декабря — на курорте будет действовать спецтариф «Первый снег» на ски-пассы. Один день катания обойдется в 1 950 рублей.
В предстоящем зимнем сезоне курорт «Роза Хутор» предложит гостям много нового. Впервые в этом зимнем сезоне, благодаря внедрению единого ски-пасса, гости «Роза Хутор» смогут воспользоваться около 177 км трасс. За летние и осенние месяцы на курорте улучшены горнолыжные зоны, а также введены новые программы «Рассвет на трассе» (с 06.30), «Раннее открытие» (с 7.30), «Катание под звездами» (с 19.00 до 23.00).
Появится новое развлечение — RosaQuest. Начиная с 21 декабря и каждые выходные на курорте можно будет не только кататься, но и одновременно играть и получать призы. Победители квеста получат дополнительные баллы по карте лояльности «Моя Роза».
В ледовом дворце «Роза Хутор» будет работать семейный каток «Пингвиния». Профессиональные инструкторы обучат не только элементам фигурного катания разной степени сложности, но и игре в керлинг. Для детей открыт центр «Корпорация шалостей», где расположены батутный парк, скалодром, сухой аквапарк, детский лабиринт, образовательная мультимедийная зона.
В декабре в Горной Олимпийской деревне откроется еще один четырехзвездочный отель Rosa Ski Inn Deluxe Hotel 4*. На старте сезона появится новый ресторан традиционной русской кухни. Он будет называться «Москва» и располагаться в здании кремлевской башни этнокомплекса «Моя Россия». Одновременно откроется ресторан паназиатской кухни «Стрела». Кроме того, появятся ночной клуб G Club, кальянная Tuman place, буфет Zaпеканка и магазин здорового питания «Мята».
В новом зимнем сезоне продолжат работать такие аттракционы как родельбан, тюбинг, высокогорные качели, параплан, аэротруба. Отдыхающие смогут также покататься на санях тобогганах, собачьих упряжках.
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Теги:
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