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Более 800 человек застряли на корабле-призраке без электричества и туалетов 

Вести.Ru + ещё 1 3 часа назад
Более 800 человек застряли на корабле-призраке
Фото: Вести.Ru
Более 800 человек застряли на круизном лайнере у берегов Австралии после того, как на корабле отключилось электричество. Как пишет Independent, теплоход "Васко да Гама" (Vasco da Gama), вышедший из лондонского порта 9 октября, лег в дрейф в водах к юго-востоку от города Аделаида незадолго до окончания круиза.
Один из пассажиров сообщил журналистам об ужасных условиях на борту. По его словам, на несколько часов люди остались "без света, без воды и без туалетов".
"Запасного источника электричества хватило только на то, чтобы осветить коридоры. Это какой-то корабль-призрак", — поделился пассажир.
Как выяснилось, электроэнергию отключили в целях предосторожности, поскольку поступил сигнал тревоги.
"После инцидента были проведены все необходимые проверки, поводов для тревоги не обнаружено. Электроснабжение было восстановлено в полном объеме и судно продолжило движение в порт Аделаиды", — позже сообщили представители компании-судовладельца CMV. Из-за чего был подан сигнал тревоги, в компании не уточнили.
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