Более 800 человек застряли на корабле-призраке без электричества и туалетов

Более 800 человек застряли на круизном лайнере у берегов Австралии после того, как на корабле отключилось электричество. Как пишет Independent, теплоход "Васко да Гама" (Vasco da Gama), вышедший из лондонского порта 9 октября, лег в дрейф в водах к юго-востоку от города Аделаида незадолго до окончания круиза.

Один из пассажиров сообщил журналистам об ужасных условиях на борту. По его словам, на несколько часов люди остались "без света, без воды и без туалетов".

"Запасного источника электричества хватило только на то, чтобы осветить коридоры. Это какой-то корабль-призрак", — поделился пассажир.

Как выяснилось, электроэнергию отключили в целях предосторожности, поскольку поступил сигнал тревоги.