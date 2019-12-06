Где находятся самые дорогие деликатесы в мире

В каких странах производят деликатесы, на которые не хватит ваших денег

Гурманы готовы тратить немыслимые деньги, чтобы отведать один из этих продуктов. «Рамблер» расскажет, где можно попробовать деликатесы, которые далеко не всем по карману.

Италия

В Италии выращивают самые вкусные и самые дорогие грибы в мире — трюфели. Стоимость килограмма такого деликатеса может доходить до двух тысяч евро.

США

Попробовать самые дорогие пельмени можно в ресторане «Golden Gates» в Нью-Йорке. В их состав входит мясо телятины, лосятины и свинины, также железа глубоководной рыбы-факел. Благодаря последнему ингредиенту пельмени излучают сине-зеленый свет. Порция из восьми пельменей стоит около 2 500 долларов.

Китай

Самый дорогой в мире чай называется Дахунпао («Большой красный халат»). Его получают из листьев шести кустов, которые растут недалеко от монастыря Тяньсинь. Возраст этих кустов достигает более 350 лет. Ежегодно собирают менее 500 граммов чая, и цена такого продукта достигает 685 000 долларов.

Япония

Мраморная говядина считается самым дорогим мясом в мире. Оно обязательно производится из японских коров Вагиу. Эти коровы в течение нескольких столетий разводили только в Японии, их кормили только самыми лучшими травами, также натирали саке и поили пивом. Вырезка такого мяса стоит до тысячи долларов за килограмм.

Иран

Самая дорогая в мире икра носит название «Алмас», это икра белуги-альбиноса, которая экспортируется из Ирана. 100 граммов икры, упакованные в банку из чистого золота, обойдутся покупателю в две тысячи долларов.