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Томатный сок: напиток-рекордсмен, который в самолетах заказывают чаще всего 

express-novosti.ru 1 час назад
Какой напиток в самолетах заказывают чаще всего
Фото: Express-novosti.ru
Если спросить руководителя любой авиакомпании, отвечающего за бортовое питание и напитки, о том, какой сок предпочитают пассажиры его авиалиний, то ответ будет незамедлительным и однозначным. Конечно, это томатный сок! Официальная статистика показывает, что пассажиры только одной крупной европейской авиакомпании выпивают около двух миллионов литров томатного сока каждый год.
ИА «Экспресс-Новости» попробует разобраться, почему мужчины и женщины, которые на земле абсолютно равнодушны к томатному соку, предпочитают именно этот напиток в воздухе. Для начала заметим, что томатный сок не является топовой позицией по продажам в супермаркетах и заведениях общественного питания.
Давайте предположим, что путешественник, увидевший, как сосед по креслу заказывает томатный сок, незамедлительно решает заказать его тоже. Но возникает логичный вопрос, а почему сосед по креслу из большого ассортимента напитков на тележке бортпроводников выбрал именно этот помидорный напиток?
Многочисленные ученые, в том числе и британские, не остаются в стороне от этого загадочного феномена и проводят исследование за исследованием, чтобы разгадать эту страшную тайну. Результаты последних исследований установили, что всему виной является давление, которое на большой высоте значительно снижается, и под его воздействием вкусы обыкновенных повседневных продуктов существенно меняются.
Кстати, именно поэтому при приготовлении самолетного питания повара используют сахар, соль и приправы в увеличенных дозах — почти на треть больше, чем для наземной еды, поскольку в противном случае вкус привычных блюд может показаться авиапутешественникам пресным, а некоторые пассажиры с наиболее острым обонянием могут вообще не узнать любимые кушанья.
Магические превращения в воздухе происходят и с напитками. Так, кофе кажется авиапассажирам более горьким, а сухое вино и брют — более кислыми.
А что же происходит с томатным соком? Как показывают исследования, это практически единственный продукт, на который не влияют перепады давления в небе, и его вкус на высоте не меняется. Удивительно, но наш организм об этом откуда-то точно знает, его не обманешь!
А на апельсиновый и яблочный соки подобная небесная магия не распространяется, их вкусы во время полета, как и в большинстве случаев, значительно меняются: первый кажется более терпким, а второй — более кислым. И мы также об этом знаем, поэтому и заказываем эти напитки значительно реже, чем томатный сок, который по праву может носить звание рекордсмена небесной кухни!
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