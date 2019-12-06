Иностранных туристов разворачивают в Пулково

Пограничники аэропорта Пулково разворачивают иностранных туристов, ссылаясь на неточности при заполнении ими визовых документов на сайте МИДа . Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

«С 1 октября Пулково начал принимать иностранцев по электронным визам, но, кажется, не вполне успешно», — сообщает портал. В итоге туристы, потратившие деньги на билеты, узнают о том, что они заполнили въездные документы с ошибками и их теперь не пустят в Россию, только у стойки с пограничниками. Редакция TourDom.ru запросила информацию по этому поводу в аэропорт Санкт-Петербурга. На момент публикации новости ответа не последовало.

По словам генерального директора туроператора «Свой ТС» Сергея Войтовича, проблема действительно есть, но она не носит такого масштабного характера. «Из тысячи человек, может быть, 10 сделают ошибки при заполнении анкеты. Их и разворачивают. Если в анкете вы случайно неправильно указали пол или другую информацию, то пограничники вас не пропустят», — отмечает он.

Напомним, что международный аэропорт Пулково уже больше двух месяцев принимает туристов из 53 стран по электронным визам, которые выдаются бесплатно на 30 дней.