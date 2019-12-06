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Турецкие отельеры не доверяют туроператорам 

TourDom 3 часа назад
Турецкие отельеры не доверяют туроператорам
Фото: TourDom
Накануне в турецких СМИ появилась информация о том, что у местных отельеров появились опасения в отношении туроператов. После того, как владельцы гостиниц понесли крупные убытки от банкротства британского Thomas Cook, они хотят досрочно получать платеж от остальных туроператоров.
Наблюдатели задались вопросом — не скажется ли новое требование на российских туристах, и не возникнет ли ситуация с незаселением. 6 декабря исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин прокомментировал редакции TourDom.ru данное требование.
Сергей Толчин сообщил, что, по имеющимся у него данным, контрактинг на 2020 год уже практически завершен.
«Каждый отель выбирает удобную именно для него модель сотрудничества с туроператорской компанией, — уточнил он. — Вопреки подобным сообщениям в турецкой прессе, большинство отелей сохранили обычные условия сотрудничества».
В«Интуристе» добавили, что с большей долей вероятности этот месседж был адресован не российскому, а европейскому рынку — для туроператоров стран Европы существуют определенные отсрочки в отношении оплаты отелей, которых «никогда и близко не было для российского рынка». Собеседник уверен — российские туристы никаких изменений на себе не почувствуют.
Наблюдатели вспоминают недавние истории с незаселением россиян в турецкие отели. Случаи были связаны с покупкой «Интуриста» совладельцем ANEX Tour, а именно с обновлением системы бронирования в отелях. Как утверждают в российском туроператоре, система отлажена, подобных случаев больше нет.
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Теги:
Новости путешествий , Сергей Толчин
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