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Гид «Мишлен» и TripAdvisor теперь вместе. Что они будут делать 

TURIZM.RU 2 часа назад
Гид «Мишлен» и TripAdvisor стали партнерами
Фото: TURIZM.RU
Michelin и TripAdvisor стали партнерами. Все 14 000 ресторанов со звездами можно будет забронировать на сайте. Об этом пишет Travel Daily Media.
Как отмечает издание, новые партнеры смогут объединить богатый опыт гастрономического выбора путеводителя Michelin с мощной клиентской аудиторией TripAdvisor и передовой службой бронирования TheFork.
Все 14 000 ресторанов, отобранных инспекторами Michelin по всему миру, будут идентифицированы, согласно их оценками на веб-сайте TripAdvisor и в приложениях. Около 4 000 ресторанов по всей Европе также будут доступны и на TheFork, и на цифровой платформе Michelin Guide.
В будущем дочка Трип Эдвизора должна стать крупнейшим онлайн-порталом для бронирования ресторанов благодаря существенному расширению рынка. Эксперты уверены, что партнерство компаний значительно увеличит популярность шеф-поваров и ресторанов гида Michelin, а также количество бронирований благодаря ссылкам на платформе онлайн-бронирования.
Член исполнительного комитета гастрономического путеводителя Скотт Кларк заявил: «Благодаря более чем 120-летнему опыту создания гастрономических справочников, которые рекомендуют рестораны на основе оценки независимых инспекторов, стратегическое партнерство между Michelin и TripAdvisor обеспечит беспрецедентную видимость самых крутых заведений по всему миру».
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