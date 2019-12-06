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85% авиапассажиров не знают о своих правах, показал опрос 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
85% авиапассажиров не знают о своих правах
Фото: Depositphotos
Большинство людей не знают своих прав, которые им полагаются как авиапассажирам. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на AirHelp.
В исследовании принимали участие 10 429 респондентов из различных европейских стран, а также из Канады. Еще 1063 человека из США прошли онлайн-опрос.
Согласно результатам, 85% авиапассажиров не знают о своих правах. Кроме того, более четверти опрошенных не подают заявление на получение компенсации в случае отмены или задержки рейса, будучи уверенными, что авиакомпания проигнорирует его.
Также 70% европейских туристов считают, что перевозчики отклоняют по меньшей мере 40% претензий на получение компенсации. При это 60% признались, что не прекращают попытки получить компенсацию, если в первый раз авиакомпания им отказала.
Еще 29% заявили, что вместо денег получили лишь ваучеры. Каждый пятый опрошенный пассажир, имевший право на получение компенсации, согласился на неполное возмещение, решив, что питание и проживание, которое предоставляется в случае задержки рейса, — это единственное, что ему полагается.
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Теги:
Новости путешествий , РИА Новости
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