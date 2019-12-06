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Пилоты раскрыли ужасающую правду о том, чем они на самом деле занимаются во время рейса 

TURIZM.RU 26 минут назад
Чем на самом деле занимаются пилоты во время рейса
Фото: TURIZM.RU
По словам самих пилотов, после взлета перед ними не стоит каких-либо сложных задач. Управление воздушным судном передается автопилоту, а живые члены экипажа в это самое время сидят в телефоне или читают прессу.
«Полеты — это часы скуки, прерываемые иногда моментами ужаса»,
— говорят члены экипажа.
До ужесточения правил безопасности, запрещающих всем лицам, кроме пилотов, находиться в кабине, пассажиры могли лично увидеть, что происходит в кабине. По словам некоторых очевидцев, летчики действительно посвящали много времени газетам.
Фактически, кроме взлета и посадки, бортовые системы выполняют почти всю работу самостоятельно. Функция «автопилот» контролирует высоту, следит за навигацией, управляет скоростью и тягой двигателей. Она активируется после того, как командир вводит информацию о пункте назначения. Система собирает данные о маршруте, местоположении и навигации на основе технологии GPS, после чего выдает оптимизированный план полета.
Специалисты подчеркивают, что воздушные лайнеры всегда оборудованы несколькими допсистемами, если какая-то одна выйдет из строя. Кроме того, пилоты всегда следят за приборной панелью, где отражается работа бортового компьютера.
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