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Невский проспект признан одной из самых красивых улиц мира — по версии CNN Travel 

Собака.ru + ещё 1 4 часа назад
Невский проспект стал вошел в список лучших улиц
Фото: Собака.ru
Невский проспект вошел в рейтинг самых красивых улиц мира по версии американского издания CNN Travel. Американское издание отметило хорошую сохранность исторических зданий, расположенных на главной транспортной артерии Петербурга — в том числе Спас-на-Крови и «величественный Казанский собор».
Невский проспект, протянувшийся на 4,5 километра от здания Адмиралтейства до Александро-Невской лавры, стал единственным фигурантом рейтинга от России.
В список самых красивых улиц мира также вошли проспект буковых деревьев The Dark Hedges вдоль Брегаг-роуд между Армой и Странокум в графстве Антрим, Северная Ирландия, жилая улица «Королевский полумесяц» из 30 домов в городе Бат в Англии, Виа деи Коронари в Риме и Шефшауэн в марокканском городе Шавен, где большинство стен окрашены в различные оттенки синего и голубого.
Напомним, ранее ГИБДД по Санкт-Петербургу выявили 7 перекрестков, расположенных на Невском проспекте, на которых дорожно-транспортные происшествия с участием автомобилей и пешеходов случаются чаще всего.
По мнению сотрудников ведомства, сократить количество аварий поможет установка забора. Против ограждения Невского высказались в КГИОП, заявив, что это существенно изменит облик главной транспортной артерии Петербурга.
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Теги:
Новости путешествий , ГИБДД , CNN
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