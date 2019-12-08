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«Фальшивые» достопримечательности, на которые съезжаются туристы 

Рамблер 2 часа назад
«Фальшивки», на которые слетаются туристы
Фото: depositphotos.com
Каждый раз, отправляясь в путешествие, мы мечтаем получить массу неизгладимых впечатлений, увидеть чудеса света, познакомиться с культурой и проникнуться традициями страны, в которую собираемся. «Рамблер» выяснил, как туристы сталкиваются с обманом и на какие уловки турагентов, рассказывающих о «ложных» достопримечательностях, они попадаются.

Италия. Балкон Джульетты в Вероне

О драматической истории Ромео и Джульетты продолжают говорить и по сей день. Трагичная история «обросла» большим количеством тайн и загадок, прям как балкон главной героини в Вероне, на котором и разворачивалась самая нежная сцена. Но такое памятное место является сплошным обманом. Во-первых, сама история Шекспира вымышленная. Возможно, у него и были прототипы, о которых никто не знал. Во-вторых, сам балкон стал настоящей приманкой для туристов, потому что это место появилось только в фильме, а в самой пьесе молодая пара общалась на террасе.

США. Сонная лощина

Фильм Тима Бертона прославил небольшой город, который якобы имел одноименное название с кинокартиной «Сонная лощина». На самом деле, такого названия даже не существовало, а местность, на которой разворачивались все события фильма — это Северный Тарритаун. Съемки самого фильма проходили в Англии, да и легенды о всаднике без головы в Тарритауне не было. Если вы соберетесь туда, чтобы оказать в мистическом и ужасающем месте, то вы явно разочаруетесь, увидев обычный американский городок с белыми одноэтажными домами и подстриженными лужайками.

Великобритания. Дом Шерлока Холмса

Дом 221б по Бейкер-стрит — случайно выбранное место жительства самого известного сыщика. Большинство понимает, что Шерлок Холмс — это выдуманный персонаж, но это не останавливает поклонников от похода в музей этого знаменитого детективного героя.

Босния. Великие боснийские пирамиды

В 2005 году археолог-самоучка Семир Османагич заявил, что обнаружил в родной стране так называемые пирамиды. По словам мужчины, они оказались гораздо старше египетских и выполнены куда более искусно: практически из бетона. Босниец объявил о начале раскопок, в которых приняли участие такие же любители, как он. Команда Османагича заявила, что в основании горы Височица, действительно чем-то напоминающей пирамиду, обнаружены рукотворные блоки. Правда, мировое научное сообщество не совсем согласно с мнением Семира и всячески отвергает историческое происхождение «пирамид».
wikipedia.org

Румыния. Замок Дракулы

Главный туристический бренд Румынии — знаменитый граф Дракула, обитающий в стенах замка Бран, расположенного в 30 километрах от города Брашов. Согласно данным историков, сам Дракула никогда не бывал в этом замке, больше времени он провел в соседнем городке Сигишоара, где собственно и родился. В доме, где Влад появился на свет, сейчас расположен ресторан.
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Комментарии 4 
Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Новости путешествий , Шерлок Холмс , Тим Бертон
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