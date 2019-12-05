Как я спасаюсь от карманников

Карманные воры чаще всего орудуют в самых оживленных местах, а самой легкой добычей для них становятся растерянные туристы, которым может быть сложно ориентироваться в не слишком знакомом месте. Рассказываю читателям "Рамблера", как я стараюсь себя вести, чтобы не попасться на удочку мошенников.

Подготовка

Чтобы не производить на воришек впечатление рассеянного туриста, я заранее планирую все свои действия. Я точно знаю, куда я иду и что буду смотреть, уточняю маршруты, вплоть до того, на какой остановке выходить.

Карманы

Задние карманы джинсов нужны для красоты, а не документов и денег. Поэтому банковские карточки и наличные я держу в разных карманах, куда в любой могу сунуть руку и убедиться, что все на месте. Рюкзак также не походит для легких и ценных вещей, лучше обзавестись небольшой сумкой, которую удобно повесить на плечо и всегда придерживать рукой.

Разговоры

Заботливые мамы и классическая литература учат нас никогда не разговаривать с незнакомцами. Часто воры действуют организованными группами, пока один заговаривает зубы, второй обчищает карманы. Я никогда не беру цветы и любые другие якобы подарки, это известная схема мошенников, когда один дает в руки сувенир, а второй требует за него денег. Если отвязаться сразу не получилось, просто бросаю эти безделушки на землю и убегаю.

Друзья

Нередко мошенники пытаются сначала оттеснить выбранную жертву, а потом уже спокойно запустить руки в карманы и сумки. Такая схема используется в общественном транспорте, когда создается толкучка на входе-выходе, или перед дверьми магазина. Всегда держусь рядом со своими близкими и не позволяю никому влезать между нами.