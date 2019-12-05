Самый дорогой отпуск обошелся россиянам по цене жилья

Специалисты из Tez Tour провели исследование и выяснили, сколько россияне потратили денег на отпуск в предстоящие новогодние каникулы. Полученные данные позволили составить топ-5 самых дорогих грядущих поездок.

На пятой строчке — поездка на Бали стоимостью 2,1 миллиона рублей. В цену входит проживание в пятизвездочном отеле, питание "полупансион" и индивидуальный трансфер по маршруту аэропорт-отель-аэропорт.

На четвертой строчке Маврикий. На двоих стоимость путешествия обошлась россиянам в 2,6 миллиона рублей. В цену входит проживание в пятизвездочном отеле в течение 10 ночей, питание "полупансион". В цену также включена новогодняя развлекательная программа.

На третьем месте — поездка в ОАЭ, которую приобрела семья с тремя детьми за 3,3 миллиона рублей. В цену входит перелет классом "бизнес", проживание в пятизвездочном отеле, питание "только завтрак" и вип-трансфер от аэропорта и обратно.

Второе место рейтинге — поездка в Таиланд. Две недели отпуска в пятизвездочном отеле на Пхукете обошлись паре российских туристов в 5,2 миллиона рублей.

И на первой строчке рейтинга — поездка на Мальдивы. Пара путешественников приобрела тур стоимостью в 8,4 миллиона рублей. в цену входит проживание в пятизвездочном отеле в течение двух недель, питание "все включено", и трансфер от аэропорта и обратно. Любопытно, что перелет в стоимость путевки не входил.