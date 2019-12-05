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Самый дорогой отпуск обошелся россиянам по цене жилья 

Рамблер 3 часа назад
Специалисты из Tez Tour провели исследование и выяснили, сколько россияне потратили денег на отпуск в предстоящие новогодние каникулы. Полученные данные позволили составить топ-5 самых дорогих грядущих поездок.
На пятой строчке — поездка на Бали стоимостью 2,1 миллиона рублей. В цену входит проживание в пятизвездочном отеле, питание "полупансион" и индивидуальный трансфер по маршруту аэропорт-отель-аэропорт.
На четвертой строчке Маврикий. На двоих стоимость путешествия обошлась россиянам в 2,6 миллиона рублей. В цену входит проживание в пятизвездочном отеле в течение 10 ночей, питание "полупансион". В цену также включена новогодняя развлекательная программа.
На третьем месте — поездка в ОАЭ, которую приобрела семья с тремя детьми за 3,3 миллиона рублей. В цену входит перелет классом "бизнес", проживание в пятизвездочном отеле, питание "только завтрак" и вип-трансфер от аэропорта и обратно.
Второе место рейтинге — поездка в Таиланд. Две недели отпуска в пятизвездочном отеле на Пхукете обошлись паре российских туристов в 5,2 миллиона рублей.
И на первой строчке рейтинга — поездка на Мальдивы. Пара путешественников приобрела тур стоимостью в 8,4 миллиона рублей. в цену входит проживание в пятизвездочном отеле в течение двух недель, питание "все включено", и трансфер от аэропорта и обратно. Любопытно, что перелет в стоимость путевки не входил.
Ранее "Рамблер" писал, что составлен список самых опасных для поездок стран.
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Редактор:  Стелла Шмель
Теги:
Новости путешествий , Видео
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