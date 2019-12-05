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Эксперт рассказала, в каких странах россиянам лучше не покидать отели 

РИА Новости 4 часа назад
В каких странах россиянам лучше не покидать отели?
Фото: © РИА Новости / Мария Селиванова
Некоторые туристические направления в реальности выглядят не так, как на рекламных плакатах. Что нужно учитывать, чтобы не обмануться в ожиданиях, рассказала радио Sputnik главный редактор портала "Мир впечатлений" Елена Шпиз.
Страны Латинской Америки могут подарить туристам море впечатлений, но отдыхающим следует заранее позаботиться, чтобы воспоминания о поездке были только приятными. Главное достоинство стран Латинской Америки — это теплая погода, которой так не хватает россиянам зимой. Но если вы выбрали это направление, то вам следует помнить, что идеальная картинка существует только на территории дорогих отелей. За их пределами может ждать неприятный сюрприз, рассказала радио Sputnik главный редактор портала "Мир впечатлений" Елена Шпиз.
"В Мексику, Бразилию и Венесуэлу люди летят на свой страх и риск. Там роскошная природа и дорогие отели соседствуют с крайней бедностью. Это соприкосновение рождает криминал, причем провокационный криминал. Люди, которым тяжело живется, видят богатых туристов, которые приезжают греть косточки на прекрасные пляжи. Для местных это дополнительный раздражитель", — отметила эксперт по туризму.
Пример такого контраста можно было наблюдать во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Как напомнила Елена Шпиз, тогда ограблениям подвергались и туристы, и спортсмены.
То есть, уточняет главный редактор портала "Мир впечатлений", вы должны ясно понимать, куда едете, и если в том месте, которое вы выбрали для отдыха, социальные контрасты разительны, то для вас это повод задуматься. А далее — скорректировать или маршрут, или свое поведение.
"Человеку, который переживает за свое спокойствие, который понимает, что хочет, чтобы его никто не тронул, туда ехать не надо. С другой стороны, вы можете отказаться от того, чтобы блистать повсюду золотыми украшениями и особо не сорить деньгами. Если вы будете вести себя скромнее, то не спровоцируете местное население", — советует Елена Шпиз.
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Теги:
Новости путешествий , Статьи , ИА Sputnik
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