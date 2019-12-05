У России и Андорры будет безвизовый режим

Министры иностранных дел России и Андорры Сергей Лавров и Мария Убах подписали соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан, сообщает ТАСС.

Документ был подписан а полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ . Договоренность вступит в силу через 90 дней после подписания.

С 1 августа Шри-Ланка ввела облегченный визовый режим сроком на шесть месяцев. Приезжающие из 45 стран, в том числе россияне смогут получить бесплатные визы прямо в аэропорту.

С 25 июля вступило в силу разрешение на безвизовый въезд на три месяца в Мальдивскую Республику для граждан России.