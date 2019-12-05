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У России и Андорры будет безвизовый режим 

Мир24 + ещё 11 1 час назад
У России и Андорры будет безвизовый режим
Фото: Мир24
Министры иностранных дел России и Андорры Сергей Лавров и Мария Убах подписали соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан, сообщает ТАСС.
Документ был подписан а полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Договоренность вступит в силу через 90 дней после подписания.
С 1 августа Шри-Ланка ввела облегченный визовый режим сроком на шесть месяцев. Приезжающие из 45 стран, в том числе россияне смогут получить бесплатные визы прямо в аэропорту.
С 25 июля вступило в силу разрешение на безвизовый въезд на три месяца в Мальдивскую Республику для граждан России.
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Теги:
Новости путешествий , Другое , Сергей Лавров , ОБСЕ , ИТАР-ТАСС
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