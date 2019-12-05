Каучсерфинг: экономный туризм или риск

Каучсерфинг, или «международная система гостеприимства», — это когда совершенно бесплатно можно остановиться в любой точке мира у одного из зарегистрированных в системе «хостов» (хозяев жилплощади) или приютить интуриста у себя.

Интернет пестрит как положительными отзывами о встрече своей половинки, отлично проведенном времени или просто знакомстве с замечательными людьми на каучсерфинге, так и отрицательными. Корреспондент HotLine.travel Ксения Плотникова собрала истории из последней категории, чтобы понять: возможно ли найти хорошего хоста и стоит ли вообще жить с чужими людьми?

Криминал и домогательства

Начнем с худших примеров неудачного опыта проживания в чужой стране «за спасибо», которые по совместительству являются наиболее распространенными: банальное воровство и сексуальные домогательства со стороны хозяев жилья.

На пропажу вещей, к сожалению, жалуются обе стороны: как хосты, так и гости. Чаще всего у путешественников, остановившихся у гостеприимных местных и отправившихся гулять по городу, исчезают ценные вещи: ноутбуки, мобильные телефоны, фотоаппараты, дорогая одежда и тому подобное.

Однако есть и такие истории, когда гости уходили, оставив под кровом тяжелые туристические рюкзаки, а, возвратившись, обнаруживали запертую дверь и автоответчик хозяина, сообщающий, что «аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети».

Куда страшнее выглядят истории с сексуальными домогательствами, количество которых может напугать любого человека, решившего сэкономить на отеле или даже хостеле.

Некая девушка даже написала целую статью с предложением переименовать CouchSurfing в SexSurfing: за две недели путешествий по Европе с остановкой у пяти разных хостов от нее четыре раза настойчиво требовали оказания интимных услуг за предоставление жилья. В ответ на ее недоумение путешественнице сообщали, что и на заявку-то ответили согласием только с расчетом на «интересный» вечер в благодарность за койко-место.

Что удивительно, домогательствам подвергаются не только представительницы прекрасного пола, опрометчиво решившиеся остановиться у мужчин. Один путешественник поделился впечатлениями об оригинальной ночи, проведенной в компании любезного парижанина.

По приезде хозяин предложил откупорить бутылочку вина, а потом проводил гостя в приготовленную комнату, где на стеллажах были разложены коллекции порнофильмов, на столиках — тематическая литература, а декорациями помещению служили секс-игрушки, как говорится, на любой вкус и цвет.

После решительного отказа туриста приобщаться к французской культуре в такой форме хозяин оставил гостя, который позже обнаружил скрытые камеры, расставленные по всему помещению. Неудивительно, что турист съехал на следующий же день.

Наверное, да, но я еще подумаю…

Еще один лидер по жалобам среди путешественников — необязательные хозяева. Отзывов о том, как людям в онлайн-переписке пообещали адекватное размещение, а по приезде всё отменяли и отказывались принимать гостей буквально на пороге, не перечесть. Возмущению туристов пределов, конечно, не было, но ночевать приходилось всё равно на улице; в лучшем случае — незапланированно оплачивать отель.

Бороться с данным явлением невозможно, чаще всего подобное поведение объясняют переменой планов или экстренными ситуациями. Но есть и самые настоящие тролли, которые просто злорадствуют из-за испорченной таким опытом поездки страдальцев.

Какой-то неприятный тип!

Третье место в своеобразном антирейтинге впечатлений и отзывов о каучсерфинге занимает иррациональная неприязнь: то хозяин не понравится туристу, то турист — хозяину.

Кто-то приглашает в свой дом гостей, а затем запирается в комнате и решительно отказывается от всякого общения. Кто-то — наоборот, болтает без умолку и навязывается туристам в сопровождающие на всё время пребывания. Бывает, что люди просто друг другу не слишком нравятся. Однако по сравнению с первыми двумя пунктами такие ситуации чаще всего не приводят к экстренному выселению туристов — обе стороны просто терпят до окончания уговоренного срока.

Среди прочих часто встречающихся неприятностей называют неопрятность хозяев и/или жилья, недоверие с их стороны, например, с ключами, выпрашивание денег, не предусмотренных самим форматом каучсерфинга, и так далее.

Так стоит ли овчинка выделки?

Безусловно, путешествуя с использованием каучсерфинга, можно не только сэкономить, но и погрузиться в культуру, узнать ее буквально изнутри, познакомиться и даже подружиться с хорошими людьми со всего света, получить незабываемый опыт.

Тем не менее «серфить» — дело все-таки довольно рисковое и больше подходит для молодых и безбашенных, кого не напугают возможные трудности и неожиданные ситуации.

Даже система отзывов, которая существует в качестве основного гаранта качества и на которую советует опираться сам сайт CouchSurfing в целях безопасности, ненадежна. Как выяснилось, существует ряд групп в социальных сетях и даже специализированных сайтов, где пользователи «гостят» друг у друга, а потом оставляют фейковые положительные отзывы в обмен на такие же хвалебные и такие же фейковые.

Так что, если ищете приключений и вполне вероятных незабываемых впечатлений — пробуйте на свой страх и риск. А если желаете насладиться отдыхом без лишних проблем, забот и головной боли, лучше полагайтесь на проверенные и официальные средства размещения туристов. Выйдет дороже, но без камер в спальне.