«Аэрофлот» перестал летать в Париж

Авиакомпания «Аэрофлот» на своем официальном сайте сообщила, что в связи с проведением во Франции общенациональной забастовки с 4 по 8 декабря перевозчик вносит изменения в расписание вылетов в Париж на 6-е число.

В частности, будут отменены рейсы SU 2462 Шереметьево — Париж и SU 2463 Париж — Шереметьево. Тем не менее авиакомпания предложила альтернативу отмененным вылетам.

«Пассажиры будут отправлены 6 декабря рейсами SU 2458 и SU 2459, планируемое время — 14:50 и 17:50. Рейсы будут выполнены на воздушных судах повышенной вместимости», — сообщил перевозчик.

«Аэрофлот» просит своих клиентов следить за расписанием, так как не исключает отмену или перенос вылетов во Францию в предстоящие выходные дни. Впрочем, пассажиры, которые не успевают на рейсы авиакомпании из-за в сбоев в полетном графике, могут воспользоваться услугами Air France . Авиакомпания не стала снимать рейсы между Шереметьево и Москвой. Средняя стоимость билетов на направлении на данный момент составляет порядка 40 тыс. руб.

Напомним, во Франции проходит общенациональная забастовка транспортников из-за пенсионной реформы. Движение по всей стране оказалось парализовано, а часть авиакомпаний отменили рейсы. Кроме того, для туристов закрыты Эйфелева башня, Версаль, многие музеи и театры. Лувр и Центр искусства и культуры Помпиду работают с ограничениями. В связи с этим местные гиды и принимающие предлагают отдыхающим либо временно отказаться от поездки, либо выбирать альтернативные достопримечательности для посещения.