Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Гид «Мишлен» и TripAdvisor стали партнерами
Гид «Мишлен» и TripAdvisor стали партнерами
Новости путешествий
Турецкие отельеры не доверяют туроператорам
Турецкие отельеры не доверяют туроператорам
Новости путешествий
Невский проспект стал вошел в список лучших улиц
Невский проспект стал вошел в список лучших улиц
Новости путешествий
Чем на самом деле занимаются пилоты во время рейса
Чем на самом деле занимаются пилоты во время рейса
Новости путешествий

«Аэрофлот» перестал летать в Париж 

TourDom + ещё 6 11 минут назад
«Аэрофлот» перестал летать в Париж
Фото: TourDom
Авиакомпания «Аэрофлот» на своем официальном сайте сообщила, что в связи с проведением во Франции общенациональной забастовки с 4 по 8 декабря перевозчик вносит изменения в расписание вылетов в Париж на 6-е число.
В частности, будут отменены рейсы SU 2462 Шереметьево — Париж и SU 2463 Париж — Шереметьево. Тем не менее авиакомпания предложила альтернативу отмененным вылетам.
«Пассажиры будут отправлены 6 декабря рейсами SU 2458 и SU 2459, планируемое время — 14:50 и 17:50. Рейсы будут выполнены на воздушных судах повышенной вместимости», — сообщил перевозчик.
«Аэрофлот» просит своих клиентов следить за расписанием, так как не исключает отмену или перенос вылетов во Францию в предстоящие выходные дни. Впрочем, пассажиры, которые не успевают на рейсы авиакомпании из-за в сбоев в полетном графике, могут воспользоваться услугами Air France. Авиакомпания не стала снимать рейсы между Шереметьево и Москвой. Средняя стоимость билетов на направлении на данный момент составляет порядка 40 тыс. руб.
Напомним, во Франции проходит общенациональная забастовка транспортников из-за пенсионной реформы. Движение по всей стране оказалось парализовано, а часть авиакомпаний отменили рейсы. Кроме того, для туристов закрыты Эйфелева башня, Версаль, многие музеи и театры. Лувр и Центр искусства и культуры Помпиду работают с ограничениями. В связи с этим местные гиды и принимающие предлагают отдыхающим либо временно отказаться от поездки, либо выбирать альтернативные достопримечательности для посещения.
Видео дня. Что похоронила под собой пустыня Сахара
TourDom: последние новости
Турецкие отельеры не доверяют туроператорам Турецкие отельеры не доверяют туроператорам Турагенты назвали популярные у российских туристов отели в Турции Турагенты назвали популярные у российских туристов отели в Турции Каучсерфинг: экономный туризм или неоправданный риск? Каучсерфинг: экономный туризм или неоправданный риск?
Комментарии 
Теги:
Новости путешествий , Air France , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гид «Мишлен» и TripAdvisor стали партнерами
Гид «Мишлен» и TripAdvisor стали партнерами
Турецкие отельеры не доверяют туроператорам
Турецкие отельеры не доверяют туроператорам
Невский проспект стал вошел в список лучших улиц
Невский проспект стал вошел в список лучших улиц
Чем на самом деле занимаются пилоты во время рейса
Чем на самом деле занимаются пилоты во время рейса
Почему самолеты летают быстрее на восток
Почему самолеты летают быстрее на восток 7
Видео
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
03:20
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
Новости путешествий
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
00:38
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
Новости путешествий
Чем плацкарт лучше купе
03:20
Чем плацкарт лучше купе
Новости путешествий
Когда заработает российский Диснейленд
01:00
Когда заработает российский Диснейленд
Новости путешествий
В Москве появился аэропорт имени Ломоносова
01:08
В Москве появился аэропорт имени Ломоносова
Новости путешествий
Как не разориться во время новогодних каникул
01:19
Как не разориться во время новогодних каникул
Новости путешествий
Куда дешевле всего слетать на Новый год
01:37
Куда дешевле всего слетать на Новый год
Новости путешествий
Какие неприятности может принести отдых в Италии
00:40
Какие неприятности может принести отдых в Италии
Новости путешествий
Что живет на вершине Эвереста
09:42
Что живет на вершине Эвереста
Новости путешествий
Таинственные двери, которые лучше оставить закрытыми
16:20
Таинственные двери, которые лучше оставить закрытыми
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение