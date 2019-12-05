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Реально ли открыть дверь в салоне самолета в воздухе и что после этого случится 

TURIZM.RU 2 часа назад
На днях пассажир одной из британских авиакомпаний во время приступа паники попытался открыть дверь самолета прямо в воздухе. Однако попутчикам удалось его успокоить. После инцидента издание The Sun вместе с авиаспециалистами решили ответить на вопрос, что произойдет, если дверь воздушного судна откроется в полете.
По мнению экспертов, через полсекунды после открытия двери произойдёт катастрофа. Дело в том, что из-за разницы давлений внутри и снаружи борта все, что не закреплено, мгновенно вывалится из самолета. Любой, кто останется в салоне рискует умереть, так как машина очень быстро развалится в воздухе. Кроме того, открытая дверь — это огромный риск дефицита кислорода для тех, у кого не надета кислородная маска.
Тем не менее, открыть дверь самолета не так-то просто. Шансы на успех в этом деле невысоки. Давление велико, поэтому понадобиться по меньшей мере гидравлический домкрат. Вероятность пронести в салон такой механизм стремится к нулю, отмечают специалисты. Пассажирам под силу открыть дверь самолета только пока судно находится на земле.
И ведь такие случаи происходили. Например, в прошлом месяце пассажир успел сорвать с петель аварийную дверь самолета в Таиланде за несколько секунд до взлета. Как оказалось, дебошир был пьян. В результате инцидента остальным пассажирам пришлось дожидаться своего вылета еще около полутора часов.
В прошлом году, пассажир самолета Ryanair открыл запасной выход уже после приземления в Малаге. Он даже успел выйти на крыло машины. Позднее он объяснил свой поступок он объяснил приступом астмы и необходимостью выйти на свежий воздух.
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Теги:
Новости путешествий , Видео
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