Что чаще всего увозят с собой постояльцы гостиниц

Что, кроме полотенец и халатов, увозят с собой постояльцы гостиниц

Постояльцы 5-звездочных отелей воруют из номеров телевизоры, произведения искусства и матрасы чаще, чем гости гостиниц 4*. К такому выводу в ходе опроса пришли эксперты путеводителя по отелям Wellness Heaven.

В исследовании участвовали более 1 000 отельеров со всего мира. Согласно результатам, подавляющее большинство постояльцев воруют полотенца и халаты. Любовью туристов также пользуются вешалки, ручки и столовые приборы. В дополнение к ним многие забирают с собой в качестве сувенира косметические средства, батарейки, предметы декора, одеяла, подушки и тарелки.

Отельеры также назвали несколько самых необычных похищенных объектов. В их числе сантехника из ванной комнаты, рояль, номер с двери комнаты, чучело кабана, деревянная скамейка из сауны звуковая аппаратура и горшки с цветами.

Эксперты в ходе исследования классифицировали самые популярные объекты воровства по странам. Например, гости немецких и британских отелей, помимо полотенец и халатов, отдают предпочтение косметике и туалетным принадлежностям. В рейтинге краж в Австрии оказались посуда и кофемашины. В США туристы-воришки чаще всего крадут подушки и батарейки.

В Италии постояльцы предпочитают в качестве сувенира прихватить бокалы для вина, а во Швейцарии — фен для волос, телевизоры и пульты управления для них.

Кроме того, аналитики Wellness Heaven нашли некоторые отличия в пропавших вещах между 4— и 5-звездочными отелями. Так, в люксовых гостиницах туристы чаще всего уволят с собой картины и другие произведения искусства, телевизоры, планшетные компьютеры и даже матрасы. А из гостиниц 4* пропадают полотенца, вешалки, батарейки и пульты дистанционного управления.