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Названы опасные для путешествий страны 

Lenta.ru + ещё 10 6 часов назад
Названы опасные для путешествий страны
Фото: РИА Новости
Мексика, Бразилия и Венесуэла — небезопасные страны для туристов, заявила главный редактор портала «Мир впечатлений» Елена Шпиз. Об этом сообщается на сайте радио Sputnik.
По словам эксперта, красивая природа и дорогие отели в этих странах соседствуют с крайней бедностью.
«Это соприкосновение рождает криминал, причем провокационный криминал. Люди, которым тяжело живется, видят богатых туристов, которые приезжают греть косточки на прекрасные пляжи. Для местных это дополнительный раздражитель», — пояснила Шпиз.
В качестве примера эксперт привела Олимпиаду в Рио-де-Жанейро 2016 года, когда «ни один человек не покинул страну не ограбленным».
Желающим посетить страны Латинской Америки Шпиз посоветовала «вести себя скромнее», чтобы не спровоцировать местное население.
Ранее сообщалось, что в следующем году наиболее опасными направлениями для путешествий станут страны Африки, Латинской Америки и государства Персидского залива. В числе лидеров особенно ненадежных для путешественников стран оказались Ливия, Сомали, Афганистан и Венесуэла.
Опасными для здоровья туристов специалисты назвали Нигер, Гвинею, Республику Сьерра-Леоне, Либерию, Южный Судан, Эритрею и Центральноафриканскую республику. Риск для личной безопасности присутствует в Сирии, Йемене, Ираке и некоторых районах Нигерии, а угроза попасть в аварию — в Белизе, Доминиканской Республике, Саудовской Аравии, Таиланде и Вьетнаме.
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