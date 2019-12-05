Вещи, которые пригодятся во время перелета

Давайте подумаем. Лишние предметы мешают удобно расположиться, а достать багаж не удастся до самой посадки. Поэтому первым делом понадобится вместительная, но не громоздкая сумка. Лучше рюкзак. Он легко помещается под сидение впереди. В рюкзаке должны быть документы, деньги, банковские карты и все, что представляет ценность, то есть, в чемодан не положишь.

Сон — лучший способ «скоротать время»

Опытные путешественники советуют не высыпаться перед полетом. Согласитесь, хочется войти в самолет, закрыть глаза и открыть их уже во время посадки. Но, как правило, так не выходит не всегда. Освещение в салоне не выключают, а лишь приглушают. А пассажиры не придерживаются правил «тихого часа». Экраны их гаджетов и «задушевные» разговоры и вовсе не дадут покоя. Но выход есть! Маска для сна и беруши (наушники) оградят и от света, и от звука. Одна проблема решена, поехали дальше.

От многочасового сидения «затекают» поясничная и затылочная зоны. И вот тут не обойтись без специальной подушки для самолета. Выбор большой, а вот самой комфортной признана Cabeau Evolution S3 — победитель международного конкурса Travel Retail Awards 2018. В чем разница? Давайте разбираться. В отличие от обычных U-образных подушек, в ней есть двойные боковые опоры. Поэтому голова не мотается из стороны в сторону. Предусмотрены ремни, с помощью которых подушка фиксируется на подголовнике. С ней удобно спать, читать, наносить макияж. В общем, настоящее «спасение» даже для людей с шейным остеохондрозом.

Комфорт и развлечения

Неудобная одежда и обувь, в том числе облегающие джинсы, комбинезон, высокие каблуки, могут сделать перелет даже в самой приятной компании невыносимым. Нужна свободная, желательно трикотажная одежда. Удобные тапочки помогут избежать отеков или травм при передвижении по салону. Если на земле 40-градусная жара, это не значит, что в небе будет тепло. Возьмите теплые вещи, чтобы элементарно не простыть от кондиционера.

Чем себя развлечь? Авиакомпании предлагают пассажирам журналы, буклеты — посмотрите в карман впередистоящего кресла. Конечно, там в основном реклама, причем чаще всего на иностранном языке. Поэтому книгу, планшет или плеер лучше иметь свои. Как вариант, захватите путеводитель или разговорник. Хорошая возможность «начать знакомство» со страной, в которую вы направляетесь, да и время пролетит быстрее.

Для дам: косметика и кое-что еще

Желая выглядеть красивыми всегда, женщины стремятся взять с собой всю лучшую косметику. И не учитывают ее количество. При досмотре максимально допустимый объем жидкости — 100 мл. Тональный ли это крем, парфюмерия или маска для лица — неважно. Флаконы 150 мл отправятся в большую мусорную корзину прямо на досмотре. В лучшем случае придется сдать их для отправки по домашнему адресу. За ваши деньги, разумеется. Общий объем жидкостей не должен превышать 1 л.

Обязательно понадобятся средства для «борьбы» с сухим воздухом. Концентрация углекислого газа в салоне быстро приводит к пересыханию кожи, слизистых оболочек. Для носовых пазух и глаз подойдет увлажнение в виде специальных капель, геля. Для кожи — увлажняющий крем, бальзам для губ. Как вариант — цветочная или термальная вода. Чтобы устранить блеск жирной кожи, возьмите матирующие салфетки. А для волос пригодится сухой шампунь. Чтобы скрыть следы усталости, воспользуйтесь патчами.

Предупреждение для вышивальщиц. Перевоз маникюрных ножниц в салоне самолета запрещен, их лучше сразу сдать в багаж. А заодно — пилочки с острыми краями, пинцеты и опасные бритвы.

Легкий перекус

Не всем путешественникам придется по вкусу стандартное бортовое меню. Позаботьтесь о питании заранее. Хруст фисташек или запах домашней колбасы — это, конечно, моветон. Питательные и полезные варианты — арахис, миндаль, другие орехи, изделия из цельных злаков. Из сладостей — не шоколадные (например, фруктовые) батончики. Фрукты можно брать в свежем или сушеном виде. При условии, что они не сомнутся, не испортятся в дороге, как бананы или хурма. Но и тут существуют ограничения. Например, в Новую Зеландию ввоз фруктов запрещен, Власти опасаются заражения местной флоры болезнями и паразитами с других континентов.

В самолет разрешено взять с собой легкие блюда, упакованные в контейнер. А йогурты и пудинги уже попадают под категорию «жидкость». Со своим спиртным на борт подниматься запрещено. А с алкоголем, купленным в Duty free, — пока еще можно.

Когда на борту ребенок

Для малыша и его родителей длительный перелет (особенно первый) — это настоящее испытание. Не забудьте чашку-непроливайку, сменную одежду и игры для развлечения. Любимая игрушка поможет успокоить ребенка. А жевательная резинка или леденец пригодятся, когда у него начнет закладывать уши при наборе высоты и снижении. Может понадобиться дополнительный пакет на случай укачивания. Лучше оставить дома шоколад, конструкторы и «громкие» игрушки-погремушки.

Предметы первой необходимости

Бывает, что «в небе» катастрофически не хватает некоторых мелочей. Не всегда они есть и у стюардессы. Например:

Влажные салфетки. Откидные столики могли использоваться предшественниками не по назначению. Вплоть до мам, которые переодевают на них малышей.

Лосьон для дезинфекции рук.

Зубная щетка и паста (мини-вариант).

Шариковая ручка. Медикаменты в ограниченном количестве. Если это сильнодействующий препарат, понадобится выписка из медицинской карты. Некоторые лекарства запрещены.

Ну и общее правило: собирая ручную кладь, ориентируйтесь на здравый смысл и список предметов, разрешенных и запрещенных в той или иной стране.