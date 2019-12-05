Чем опасна уличная еда в Индии

Стрит-фуд в Индии, может быть, и не самый полезный и вкусный в мире, но точно — самый разнообразный. Но прежде чем начинать пробовать, стоит узнать, как правильно делать, чтобы избежать неприятностей со здоровьем.

Во-первых, предпочтение лучше отдавать жареным блюдам. Термическая обработка гарантирует, что вредные бактерии точно убиты. В этой категории стоит выбрать картофельные котлеты Самоса и Алоо тики, свежеобжаренные орехи, бомбейские сэндвичи, жареную кукурузу и слойки с овощами.

Второй совет — избегать блюд с йогуртом. Чаще всего этот продукт у уличных торговцев хранится в больших тарах и очень быстро портится из-за жары. Но если вы желаете попробовать популярный Дахи пури, который готовят на основе йогурта, то лучше его заказать в ресторане быстрого питания.

Третий — обязательно проверять, какую воду для своих блюд используют уличные торговцы. Если вы видите, что это вода из запечатанных бутылок, смело заказывайте понравившееся блюдо. Если нет — проходите мимо. Совет особенно пригодится тем, кто намерен попробовать популярное на индийских улицах блюдо Пани пури — шарики из теста, подаваемые с бульоном из воды с различными специями и добавками.

Также эксперты рекомендуют лишний раз не заправлять блюда традиционным индийским соусом Чатни. Несмотря на то, что это всего лишь специи, смешанные со свежими травами, фруктами или овощами, они могут быть опасны для человека. Причина тому — вода, в которой были вымыты ингредиенты или которой разбавлен соус. Специалисты советуют в качестве добавки к еде отдавать предпочтение маленьким упаковкам с кетчупом.

Что еще? В Индии не стоит покупать нарезанные фрукты. А вместо них лучше приобрести нечищеные манго, апельсины и бананы. Когда вы сами снимаете корочку, можно не думать, в какой воде мыли эти плоды. Также стоит пройти мимо любых блюд из мяса, кроме вареных на пару местных пельменей Момо. И еще лучше не злоупотреблять специями.

И последний совет специалистов — есть стрит-фуд в местах, где это делают местные жители и отдавать предпочтение киоскам с очередями. Высокая проходимость — признак того, что продукты тут не залеживаются, а значит, они не успевают испортится.