Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Какие неприятности ждут русских за границей
Какие неприятности ждут русских за границей
Новости путешествий
У России и Андорры будет безвизовый режим
У России и Андорры будет безвизовый режим
Новости путешествий
Каучсерфинг: экономный туризм или риск
Каучсерфинг: экономный туризм или риск
Новости путешествий
Как я спасаюсь от карманников
Как я спасаюсь от карманников
Новости путешествий

Чем опасна уличная еда в Индии 

TURIZM.RU 4 часа назад
Чем опасна уличная еда в Индии
Фото: TURIZM.RU
Стрит-фуд в Индии, может быть, и не самый полезный и вкусный в мире, но точно — самый разнообразный. Но прежде чем начинать пробовать, стоит узнать, как правильно делать, чтобы избежать неприятностей со здоровьем.
Во-первых, предпочтение лучше отдавать жареным блюдам. Термическая обработка гарантирует, что вредные бактерии точно убиты. В этой категории стоит выбрать картофельные котлеты Самоса и Алоо тики, свежеобжаренные орехи, бомбейские сэндвичи, жареную кукурузу и слойки с овощами.
Второй совет — избегать блюд с йогуртом. Чаще всего этот продукт у уличных торговцев хранится в больших тарах и очень быстро портится из-за жары. Но если вы желаете попробовать популярный Дахи пури, который готовят на основе йогурта, то лучше его заказать в ресторане быстрого питания.
Третий — обязательно проверять, какую воду для своих блюд используют уличные торговцы. Если вы видите, что это вода из запечатанных бутылок, смело заказывайте понравившееся блюдо. Если нет — проходите мимо. Совет особенно пригодится тем, кто намерен попробовать популярное на индийских улицах блюдо Пани пури — шарики из теста, подаваемые с бульоном из воды с различными специями и добавками.
Также эксперты рекомендуют лишний раз не заправлять блюда традиционным индийским соусом Чатни. Несмотря на то, что это всего лишь специи, смешанные со свежими травами, фруктами или овощами, они могут быть опасны для человека. Причина тому — вода, в которой были вымыты ингредиенты или которой разбавлен соус. Специалисты советуют в качестве добавки к еде отдавать предпочтение маленьким упаковкам с кетчупом.
Что еще? В Индии не стоит покупать нарезанные фрукты. А вместо них лучше приобрести нечищеные манго, апельсины и бананы. Когда вы сами снимаете корочку, можно не думать, в какой воде мыли эти плоды. Также стоит пройти мимо любых блюд из мяса, кроме вареных на пару местных пельменей Момо. И еще лучше не злоупотреблять специями.
И последний совет специалистов — есть стрит-фуд в местах, где это делают местные жители и отдавать предпочтение киоскам с очередями. Высокая проходимость — признак того, что продукты тут не залеживаются, а значит, они не успевают испортится.
Видео дня. Как не разориться во время новогодних каникул
TURIZM.RU: последние новости
Реально ли открыть дверь в салоне самолета в воздухе и что после этого случится Реально ли открыть дверь в салоне самолета в воздухе и что после этого случится Париж больше не является самым посещаемым городом мира Париж больше не является самым посещаемым городом мира Чек-лист вещей, которые точно пригодятся во время длительного перелета Чек-лист вещей, которые точно пригодятся во время длительного перелета
Комментарии 
Теги:
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие неприятности ждут русских за границей
Какие неприятности ждут русских за границей 2
У России и Андорры будет безвизовый режим
У России и Андорры будет безвизовый режим 1
Каучсерфинг: экономный туризм или риск
Каучсерфинг: экономный туризм или риск
Как я спасаюсь от карманников
Как я спасаюсь от карманников 6
Вещи, которые пригодятся во время перелета
Вещи, которые пригодятся во время перелета
Видео
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
03:20
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
Новости путешествий
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
00:38
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
Новости путешествий
Чем плацкарт лучше купе
03:20
Чем плацкарт лучше купе
Новости путешествий
Как не разориться во время новогодних каникул
01:19
Как не разориться во время новогодних каникул
Новости путешествий
Куда дешевле всего слетать на Новый год
01:37
Куда дешевле всего слетать на Новый год
Новости путешествий
Какие неприятности может принести отдых в Италии
00:40
Какие неприятности может принести отдых в Италии
Новости путешествий
Что живет на вершине Эвереста
09:42
Что живет на вершине Эвереста
Новости путешествий
Таинственные двери, которые лучше оставить закрытыми
16:20
Таинственные двери, которые лучше оставить закрытыми
Новости путешествий
Москве вручили туристический «Оскар»
01:02
Москве вручили туристический «Оскар»
Новости путешествий
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
00:44
Поезда в Крым начнут ходить из новых городов
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение