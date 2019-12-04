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Названы недоступные российским туристам дорогие страны 

Lenta.ru 2 часа назад
Названы недоступные российским туристам страны
Фото: Thomas Peter / Reuters
Каждый четвертый российский путешественник мечтает побывать в Японии, но не может себе этого позволить. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса Aviasales, проведенном среди 14 тысяч человек и поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Эксперты сервиса опросили пользователей с целью выяснить, в какие страны они хотели бы поехать, но отказывают себе в этом из-за дороговизны направления. Так, 25 процентов респондентов проголосовали за Японию. По словам опрошенных, им любопытно, как в стране сочетаются культурные традиции с высокими технологиями. Однако их останавливает стоимость перелета, отеля и развлечений.
На втором месте оказалась Новая Зеландия, куда поехали бы 14 процентов путешественников, а за ней последовала Великобритания — 11 процентов туристов. Несмотря на то, что в Лондон легко найти авиабилеты и за пять тысяч рублей с вылетом из Москвы, путешественники переживают из-за цен на проживание и местный транспорт.
На четвертой строчке оказались США, о которых мечтают 10 процентов россиян. В случае с Соединенными Штатами туристов останавливает не только стоимости поездки, но и визовый вопрос.
Еще 9 процентов опрошенных хотели бы побывать в Исландии и увидеть своими глазами Голубую лагуну и гейзеры. Кроме того, 7 процентов респондентов признались, что их мечта — провести отпуск в Ирландии.
Замыкают десятку желаний такие страны, как Сингапур, Перу, Австралия и Канада, получившие по 6 процентов голосов каждая.
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Теги:
Новости путешествий , Lenta.ru
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