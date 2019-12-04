Названы популярные у русских туристов отели Турции

На новогодние каникулы — 2020 те россияне, кто решил встретить праздник в Турции, в большинстве своем выбрали Анталью и Белек, а фаворитами среди отельных сетей стали Rixos и Maxx Royal. Об этом 4 декабря порталу TourDom.ru сообщили турагенты.

По информации Объединенной сети ТБГ и «Горячие туры», в топ-5 вошли анталийские Adalya Elite Lara Hotel 5* и Trendy Lara 5*, а также три отеля Белека — Ela Quality Resort Belek 5*, Rixos Premium Belek 5* и Maxx Royal Belek Golf & Spa 5*.

«Эти отели особенно популярны у семей с детьми — их любят за близкое расположение к аэропорту, большую территорию и развитую инфраструктуру, например подогреваемые крытые и открытые бассейны, детские аквапарки, городки, диноленды»,

Она также добавила, что перечисленные гостиницы привлекательны для россиян адаптированной под них новогодней программой.

Помимо Rixos и Maxx Royal российские туристы на Новый год выбирают цепочку Akka, Hyllit, Crystal, а также Amara, Nirvana и Limak, отметили в сети «География». «Мы заметили рост среднего чека на туры с захватом новогодней ночи, а также увеличение бронирований в отелях категории 5*», — отмечает генеральный директор компании Мария Бакерина , объясняя это тем, что зимой в Турции работают лишь респектабельные отели.

«К дорогим турам можно отнести не только поездки с захватом 31 декабря и 1 января, но и с вылетом в диапазоне с 2 по 5 января. Тем не менее их выбирают 70% туристов из России, отправляющихся на каникулы в Турцию. И это при том что стоимость туров снижается на 30% уже с 7 января»,

— добавили в сети «Магазин горящих путевок».