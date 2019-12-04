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Раскрыт досуг пилотов во время управления самолетом 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыт досуг пилотов во время управления самолетом
Фото: Guillermo Granja / Reuters
Пилоты пассажирских самолетов раскрыли детали своей работы и рассказали о том, что происходит в их кабине во время полета. Соответствующая дискуссия развернулась на портале Reddit, пишет Express.
Один из летчиков отметил, что после взлета члены экипажа не прилагают особых усилий, чтобы контролировать полет.
«Мы либо сидим в телефонах, либо все время что-то читаем»,
— пояснил он. Участвовавший в обсуждении пассажир подтвердил, что однажды видел, как пилоты сидели, уткнувшись в газеты, которые полностью закрывали приборную панель.
«Полеты — это часы скуки, изредка сменяющиеся мгновениями ужаса»,
— подтвердил другой пользователь.
В издании объяснили, что фактически весь путь самолет преодолевает в режиме автопилота — он регулирует высоту и скорость полета, процесс навигации и тягу двигателя. Кроме того, в большинстве воздушных судов установлены специальные системы на случай непредвиденных обстоятельств.
В свою очередь экипаж воздушного судна осуществляет взлет и посадку в ручном режиме, а также следит за показателями приборной панели во время полета. Некоторые данные, в частности, озвучивают пассажирам — например, скорость движения, маршрут и температуру воздуха за бортом.
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