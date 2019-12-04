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Назван самый популярный город мира у путешественников 

Большая Азия 5 часов назад
Назван самый популярный город мира у туристов
Фото: Большая Азия
Лидирующую позицию в рейтинге самых посещаемых городов планеты занял Гонконг.
Согласно прогнозам составителей списка, общее число посетивших город-лидер туристов к концу года достигнет почти 27 миллионов человек. На следующих строчках, предполагают аналитики, разместятся Бангкок и китайский Макао.
Свыше 12 млн туристов посетили в этом году ОАЭ Замыкают топ-пять городов Сингапур и Лондон. Также в десятке наиболее востребованных у путешественников локаций числятся Дубай, малайзийский Куала-Лумпур, индийский Дели и турецкий Стамбул. Кроме того, в перечень вошла Москва, оказавшаяся на 45-й позиции. Эксперты считают, что в текущем году мировой турпоток увеличился почти на пять процентов по сравнению с 2018-м годом. За 2019-й путешественники совершили свыше полутора миллиарда поездок.
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